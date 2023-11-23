淡水中山路與文化路口事故多 立委爭取改善動線
立法院交通委員會前往新北考察，針對14處危險路口爭取預算進行改善計劃，其中淡水區中山路與文化路口這一處車流量大鄰近淡水國小的大型路口，動線復雜，行人穿越需求的路口，發生許多的大小交通事故，更是有改善的必要性，立法委員洪孟楷爭取交通部四年四百億元預算，將淡水四處危險路口，納入改善計劃當中，保障用路人安全。
立委洪孟楷表示，行人地獄是台灣的汙名，只要中央與地方政府有意改善，就應該以該改就改的魄力來執行。而針對新北市目前有123處市區內路口存在安全改善需求，其中在新北第一選區泰山區就有4處、淡水區4處、林口區3處、三芝區3處，共計14處的路口存在優先安全改善需求，因此要求中央4年400億專案經費要大力支持。
淡水區長巫宗仁表示，包括時相調整，人行流量與車流量的精確計算，都是必需考量的重點。另外會勘也提出安全改善方案，如號誌加大、斑馬線退縮且增設行人庇護島、人行道加寬及劃設安全指引標線等等都會經過評估，並獲得交通部、國土署承諾，只要新北在2024年完成危險路口改善工程，中央就會全額補助。一起來改善路口的交通問題。
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