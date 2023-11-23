淡水屯山里關懷據點成立 九旬阿公動健康展活力
為了要照顧社區長者，新北市淡水區屯山里這個星期開辦里內首次的關懷據點活動，為了要給偏鄉長者能夠讓大家一起踏出家門，一起做手作與動健康運動身心靈，除星期二有手作課程之外，今(23)日更邀請老師教大家動健康活動，現場年紀最長的有94歲，阿公跳起動健康可是充滿活力，令大家都相當敬佩。
九十四歲陳老先生說，這次看到里內有舉辦關懷據點，就在家人的鼓勵之下來到里長這邊參與，並且平常自己本身就有在運動也相當開心與大家一起同樂。里長說，當初選上後，就是要在屯山里打造一處照顧銀髮長輩的社區關懷據點，同時也舉辦共餐活動，讓長輩好開心。
屯山里長謝炳坤表示，為了照顧屯山里內的長輩，配合新北市政府與淡水區公所的社會福利政策，成立了銀髮關懷據點，並且邀請到最好的老師來教長者如何愈動愈健康，讓里內長者可以走到戶外來與其他朋友聚在一起上課，上完課還可以一起共餐，實現照顧銀髮樂活學習的目的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言