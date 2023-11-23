萬里幼兒園規劃公共學習區 激盪出學童創意與巧思

萬里幼兒園小朋友換上圍裙在烹飪區裡桌面擺飾、煮水還找出適合盛裝的杯盤等器具，這不是扮家家酒遊戲，而是小朋友為了討論出聖誕節活動要販賣什麼商品而進行的實際試驗。新北市立萬里幼兒園為學童規劃公共學習區，讓孩子碰到生活上的問題可以實際的來到學習區裡分組討論，並與同儕在學習區中一起克服難題、激盪出無限的創意與巧思。

新北市立萬里幼兒園園長鍾綺芬說，近來在烹飪區就出現了小朋友分組來討論下個月即將來臨的聖誕節要準備什麼樣的義賣商品，擅長種植香草的小朋友決定要賣自己種植曬乾的香草茶包，不過香草茶要呈現出什麼樣的滋味，就要靠小朋友在烹飪區中實際調配並喝過才能決定。

換上圍裙在烹飪區裡桌面擺飾、煮水還找出適合盛裝的杯盤等器具，小朋友就像是個小大人般忙進忙出，在老師的協助之下，配好香草茶包沖入熱開水，一杯杯香草茶就完成，在試喝過後孩子們也討論味道適不適合，以及包裝呈現還有要賣多少錢，像極了在食品業上班的研發員，相當可愛。

萬里幼兒園園長鍾綺芬表示，幼兒園規劃不同主題的學習區，搭配日常的課程或是到了特殊節日要辦活動，就會出現孩子們在老師的帶領之下來到不同的學習區分組討論，孩子們在學習區中嘗試自我討論並解決生活中碰到的問題，並且也透過與同儕的合作及協力激盪出不同的創意及無限巧思。