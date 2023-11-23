議員籲仿效星國科技監管路樹 蔣萬安允研議試辦

民眾黨北市議員林珍羽今天指出，北市路樹傾倒案頻傳，傷財又傷人，建議仿效新加坡科技遠端監控。台北市長蔣萬安表示，將了解相關技術，若在北市可行，先小範圍試辦。

蔣萬安下午列席台北市議會市政總質詢及答覆。林珍羽指出，北市行道樹共計有9萬1946棵，但從民國110年起至今共傾倒591棵。

林珍羽表示，今年台北市中山區中山北路1棵路樹傾倒，造成機車騎士被砸身亡，且同日下午在大安區台北捷運六張犁站旁也有路樹傾倒，閃避不及的女路人遭壓傷腳。

她現場要求，請蔣萬安為遭砸身亡的逝者默哀5秒鐘，因為路樹傾倒的一霎那可能都不到5秒鐘時間。

林珍羽提到，路樹砸死人案件相關理賠金為新台幣600萬元（行道樹投保公共意外險最高賠償），但上述案例實際獲得金額為380萬元，直批人命不值錢。

她詢問，經查中山北路全段直徑30多公分的楓香樹有99棵，其中高風險為44棵，台北市工務局預計將移除24棵，相關時程為何，全市810棵的相關檢測時程為何。

北市府近來進行行道樹普查健檢工程，林珍羽說，北市目前約有20萬棵樹，且幾乎都是用人工方式普查，另褐根病則使用米格魯犬隻嗅聞協助；新加坡有600萬棵樹，且早已使用科技遠端監控樹木是否生病或有無其它問題，相關技術相當純熟，建議北市府應借鏡學習。

台北市工務局長黃一平答詢表示，針對排定移除的24棵楓香樹部分，都已完成相關作業；其它樹木複檢若仍為高風險者，會在明年6月以前移除。

蔣萬安指出，北市目前僅有2隻米格魯工作犬協助嗅聞褐根病，針對新加坡樹木管理辦法會先進行相關技術了解，若在北市可行，可先小範圍試辦，再視其成果擴大辦理。