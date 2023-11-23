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國道恍神高速自撞「閃人生跑馬燈」 她任醫院志工22年
新北衛生局衛生保健志工共4603人，雖受疫情影響，總服務時數仍逾47萬小時、服務人次逾326萬人次。衛生局今辦志願服務頒獎典禮，今年有4位特殊貢獻獎，其中耕莘醫院志工林碧惠曾在國道開車恍神在匝道自撞，歷經人生跑馬燈，決心投入醫院服務，一晃22年，並參與醫院安寧志工培訓、提供末期病人照顧服務。
衛生局長陳潤秋說，為表揚志願服務人員協助推動新北衛生保健，今年除4位特殊貢獻獎，另有76位永恆白金獎，即為服務年資滿10年、服務時數滿2千小時；121位長青銀質獎，服務年資滿5年、服務時數滿1250小時；及188位馨芽銅質獎，服務年資滿2年，且服務時數達500小時以上。另今年也同步頒發表揚志工運用單位評鑑，獲優等獎3隊及甲等獎6隊，共9個團隊。
林碧惠今獲特殊貢獻獎，她說，自己因為曾在高速公路上開車恍神，下交流道時不慎撞到匝道，眼前頓時跑過人生跑馬燈，所幸並無大礙，也因此體認到生命的重要，服務22年來，她也利用工作時間外，投入醫院安寧志工培訓，並提供末期病人照顧服務，也參與相關院內外訓練，像是醫院、衛生局等所舉辦的安寧、病主法等相關講座。
另新北泰山區衛生所志工陳明珠投身志工服務13年，不僅積極參與受訓進修課程，更在登革熱好發期間，落實登革熱防治的「巡、倒、清、刷」，更與當地仕紳及鄉親合作，無論颳風下雨或是酷寒天氣都實地考察，讓居民遠離登革熱病媒蚊危害。
新北市衛生局食藥科志工謝梅香，自2004年加入衛生局志工後，經常前往各大賣場協助查核食品標示，在查獲賣場販售逾期食品違規情節時回報，努力為民眾把關食品安全。
新北仁康醫院志工林瑞祥則是在疫情期間，更無畏疫情嚴峻，當醫院需求大增及醫護量能緊繃時，配合院方需求與節奏增加排班班次全力支援，安撫民眾焦慮的心。
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