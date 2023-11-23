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北市夜間托育 最快年底試辦

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
為友善托育，台北市長蔣萬安本周市政會議拍板0至2歲托育精進四方案。本報資料照片
為友善托育，台北市長蔣萬安本周市政會議拍板0至2歲托育精進四方案。本報資料照片

為友善托育，台北市長蔣萬安本周市政會議拍板，將全國首創試辦「十時好神托」家園，收托從上午10點半到晚間10點，提供夜班或輪班制家長送托，定點臨托明年前也會從7處增至22處，也鼓勵企業設職場保母，目前已確定北市議會將設置。

台北市的新生兒出生人數上月10月有1645位，為28個月來新高，也是北市22個月來首次出生數大於死亡數，破除「生不如死」。目前台北市未滿2歲兒童有68%（1萬9768人）是在家內照顧、32%（9462人）家外送托，為優化台北市的托育環境，並讓公共、準公共托育供給達8成，蔣萬安本周拍板托育精進四方案。

社會局長姚淑文表示，目前北市有許多公托據點候補人數多，盤點現行候補多的小家園協助轉型大公托，包括教室空間擴大、增加教保員等，收托數將增至40至48人。目前候補人數排到140人的吉林國小小家園、候補51人的永樂社區小家園等，擴大為大公托。

許多家長工作固定夜班或輪班制，市府也將首創全國在大安區懷中家園（位於懷生國中）試辦「十時好神托育家園」先試辦收托4名嬰幼兒，市府每年補助約310萬元，每月收托費為19500元，相較一般日間托育14500元，收托多5千元，扣除中央地方補助，每月家長實際負擔為1萬元，預計最快年底可開放招生。

至於需求愈來愈大的定點臨托，蔣萬安說，要加速增加據點，目前已開辦11處，明年目標除專屬場地已設置7處，還會新開辦3處，加上育兒友善園增加12處，明年定點臨托將增至22處，並達成一區一定點臨托據點。

為鼓勵小型企業也能設置友善托育，北市府將加強宣導鼓勵企業推動設「職場保母」。姚淑文表示，只要4名以下嬰幼兒，企業釋出10坪空間設施、不限樓層就可以設置，提升友善育兒環境。

托育 蔣萬安

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