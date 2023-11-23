台北跨年拚商機 住飯店送搖滾區

準備倒數迎接2024，台北市副市長林奕華昨天在「台北最High新年城」記者會，與男團ITBOYZ搭觀光巴士抵達現場，並宣布第三波表演卡司，韓國歌手華莎、吳卓源、團體未來少女，以及壓軸的告五人。她也邀請國內外遊客提前來台北跨年，國外旅客入住指定合作17間飯店3晚、國內旅客2晚，就能在12月31日活動會場就到搖滾區狂嗨。

今年台北跨年卡司，包含金曲獎組合徐佳瑩、HUSH、韋禮安、Matzka，以及搖滾組合的八三夭、動力火車、盧廣仲、麋先生。觀傳局表示，活動大使是由ITBOYZ擔任，昨起將搭乘觀光巴士，快閃台北12行政區演出。

林奕華表示，跨年氣氛從聖誕節開始延伸，這次推出雙層觀光巴士，上頭也有與餐飲業者合作推出餐車，更結合旅宿業，邀集國內外旅客入住合作的飯店，就能在跨年當天免排隊進入搖滾區現場，在台北市慢玩品味。

觀傳局長王秋冬表示，這次跨年與星宇航空合作，推出限量台北跨年遊程，此外，更加碼推出「台北就要這機玩」宣傳活動，即日起到12月31日23點59分，追蹤台北旅遊網FB或IG，按讚活動專圖貼文，並在個人社群頁面上傳北市旅遊的美照，就有機會登上台北最High新年城網路直播，還能抽跨年演唱會藝人簽名照、台北跨年限定圍巾、紋身貼紙。