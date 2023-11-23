聽新聞
test
0:00 / 0:00

營業場所衛生 新北六都唯一無法可管

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市現有7496家旅宿、美容美髮、游泳及娛樂等營業場所，衛生局每年稽查約1千家營業場所環境，近3年不合格率近2成。示意圖／本報資料照片
新北市現有7496家旅宿、美容美髮、游泳及娛樂等營業場所，衛生局每年稽查約1千家營業場所環境，近3年不合格率近2成。示意圖／本報資料照片

新北市現有7496家旅宿、美容美髮、游泳及娛樂等營業場所，衛生局每年稽查約1千家營業場所環境，近3年不合格比率近2成，卻因營業衛生管理自治條例還沒過，成為六都唯一衛生管理的「化外之地」。衛生局說，該自治條例因屆期不續審，昨日市政會議通過，將再送議會盼能盡快通過。

新北衛生局每年會稽查約1500家旅宿業、美容美髮、溫泉、泳池及電影院，看供水系統、空調、溫泉水質、垃圾桶加蓋及廁所環境是否符合標準，據統計，近3年新北市場所不合格率約16至18%，其他縣市可依自治條例裁罰3000元至2萬5000元不等罰鍰，新北市只能要求限期改善，出事才能依消保法開罰。

例如北部今年8月初發生一起婦人感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎，發病僅7天身亡，發病前曾到新北市某親水設施遊憩，一度引發民眾恐慌。衛生局現場檢測該設施餘氯含量未達標，因缺乏法源，僅能依消保法勒令停業，成為六都唯一營業場所衛生管理、人員訓練、考核的「化外之地」。

新北衛生局指出，該自治條例2020年10月7日送進議會審議，直至2022年12月25日議會屆期前，僅通過二讀，因此今年再送一次議會，盼能盡快通過審議。目前自治條例尚未通過，但場所環境出問題，可依消費者保護法來開罰、勒令停業來維護民眾權益，衛生局每年也會到營養場所稽查，並輔導業者改善不合格之處。

衛生局 溫泉

延伸閱讀

夾娃娃機台赫見跳蛋、模型槍 民代籲竹市府訂自治條例

季節限定美景 新北石門區白芒花隨風浪漫擺盪

新北年度百萬冠軍茶王將揭曉 還有小旅行深入體驗茶鄉

早上8時還在拍賣？新北果菜公司交易異常1.3億元 檢調偵訊9人

相關新聞

北市夜間托育 最快年底試辦

為友善托育，台北市長蔣萬安本周市政會議拍板，將全國首創試辦「十時好神托」家園，收托從上午10點半到晚間10點，提供夜班或...

營業場所衛生 新北六都唯一無法可管

新北市現有7496家旅宿、美容美髮、游泳及娛樂等營業場所，衛生局每年稽查約1千家營業場所環境，近3年不合格比率近2成，卻...

林口子弟戲文化節 下月2日登場

新北南北管戲曲年度重頭戲「林口區子弟戲文化節」，12月2日將在林口竹林山觀音寺殿前廣場登場。林口區長廖武輝說，林口子弟戲...

台北跨年拚商機 住飯店送搖滾區

準備倒數迎接2024，台北市副市長林奕華昨天在「台北最High新年城」記者會，與男團ITBOYZ搭觀光巴士抵達現場，並宣...

季節限定美景 新北石門區白芒花隨風浪漫擺盪

秋冬季限定版美景芒花隨風搖曳，現在在北海岸也看得到，在石門區北17、北19及北19-1線道農地旁，有許多的芒草現在正在開花中，隨著地形地貌生長，延伸上山，為翠綠的山景點綴出不同的風景層次。不過芒草正值抽穗開花，若想要看到芒花像白雪隨風飄落的畫面則是還要再等到下個月。

核一廠雖除役核安不馬虎 石門公所辦核子事故演練

石門區公所辦理「112年核子事故區域防災社區民眾防護演練」，由石門里主演，另外還有草里里也共同參與，展現跨社區合作的精神。而雖然核一廠已經停止運轉，不過使用過的燃料棒仍貯存在廠內，因此透過定期的演練讓民眾知道當核子事故發生時該何去何從還是相當重要的防護工作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。