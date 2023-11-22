快訊

郭柯侯今晚三方見面？ 柯文哲競辦：沒安排會面「憂淪為空談」

陸生來台交換2個月大嘆「索然無味」 台網一看學校地點：確實無聊

AI族群慘跌！外資終止連14買「轉為賣超」 台積電15兆市值再失守

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北年度百萬冠軍茶王將揭曉 還有小旅行深入體驗茶鄉

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
今年冬季新北好茶活動將開跑，除辦理新北最大規模冬季包種茶市級評鑑外，同時也開放民眾報名小旅行體驗茶鄉魅力。圖／坪林區公所提供
今年冬季新北好茶活動將開跑，除辦理新北最大規模冬季包種茶市級評鑑外，同時也開放民眾報名小旅行體驗茶鄉魅力。圖／坪林區公所提供

今年冬季新北好茶活動將開跑，新北農業局、坪林區公所及坪林區農會等單位，除辦理新北最大規模冬季包種茶市級評鑑外，也規畫「冬遊坪林喝茶趣」微旅行，24日上午就將揭曉百萬冠軍茶王，同時也開放民眾報名小旅行體驗茶鄉魅力。

坪林素有「茶鄉」之稱，也是「百萬冠軍」包種茶的發源地，為新北市包種茶的最大產區，栽培面積488.49公頃，年產量282公噸，占全市65%，坪林區農會辦理冬季包種茶市級評鑑，為新北市最大規模的評鑑賽事，本年冬季評鑑有1090點茶品參賽，目前正在品評中，預計將於11月24日公布評審結果，誕生今年度百萬冠軍茶王。

坪林區公所則規畫微旅行邀請民眾深入「百萬冠軍」包種茶的發源地，24日上午10時起開放免費報名「冬遊坪林喝茶趣」，分別於12月9、10、16、17日，共37場次，超過400個名額，由坪林在地導覽老師及茶農親自帶領，探訪坪林百年舊橋、坪林茶業博物館、生態園區，參加者還可獲商品抵用券，品嘗在地茶品、茶羊羹、茶餅乾、茶粿、茶泡澡球及製茶等體驗DIY。

新北農業局表示，新北市推動農業健康市/式，致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，民眾可到當地茶產區品好茶，感受茶鄉魅力。

今年冬季新北好茶活動將開跑，辦理新北最大規模冬季包種茶市級評鑑，24日上午就將揭曉百萬冠軍茶王。圖／新北農業局提供
今年冬季新北好茶活動將開跑，辦理新北最大規模冬季包種茶市級評鑑，24日上午就將揭曉百萬冠軍茶王。圖／新北農業局提供
今年冬季新北好茶活動將開跑，辦理新北最大規模冬季包種茶市級評鑑，24日上午就將揭曉百萬冠軍茶王。圖／新北農業局提供
今年冬季新北好茶活動將開跑，辦理新北最大規模冬季包種茶市級評鑑，24日上午就將揭曉百萬冠軍茶王。圖／新北農業局提供

坪林 北農

延伸閱讀

新北立委登記 藍找連勝文助陣、綠以「聚沙成塔」象徵民意

早上8時還在拍賣？新北果菜公司交易異常1.3億元 檢調偵訊9人

食腦蟲引爆營業場所衛生隱患 六都僅剩新北無法可管

建立產業職災風險地圖 新北檢查39處高風險場所

相關新聞

選舉造勢搭臨時性建物未申請 北市府：違建認定即時強拆

2024總統、立委選舉不到2個月，參選人造勢活動會愈來愈多。台北市建管處今表示，展演活動若需搭建舞台或攤棚等臨時性建物，...

新北年度百萬冠軍茶王將揭曉 還有小旅行深入體驗茶鄉

今年冬季新北好茶活動將開跑，新北農業局、坪林區公所及坪林區農會等單位，除辦理新北最大規模冬季包種茶市級評鑑外，也規畫「冬...

淡江大橋遇移工逃跑、疫情 吳澤成提醒團結拚完工

淡江大橋主橋段工程歷經颱風干擾、疫情衝擊、移工逃跑等情事，仍預計114年底完工通車。行政院公共工程委員會主委吳澤成提醒，...

食腦蟲引爆營業場所衛生隱患 六都僅剩新北無法可管

新北市現有7496家旅宿、美容美髮、游泳及娛樂等營業場所，衛生局每年稽查約1千家營業場所環境，近3年不合格比例近2成，卻...

276公頃塭仔圳一區重劃說明會登場 地主關心土地分配權

新北市府辦理新泰塭仔圳第一區市地重劃開發案，今、明兩日在泰山國民運動中心舉辦土地分配原則說明會，現場超過百位地主到場，關...

夜班家長有公托協助了！蔣萬安拍板推十時好神托家園

為友善托育，台北市長蔣萬安本周市政會議拍板0至2歲托育精進四方案，包括增加公托量能，將收托12名的小家園轉型為收托48名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。