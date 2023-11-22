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新北年度百萬冠軍茶王將揭曉 還有小旅行深入體驗茶鄉
今年冬季新北好茶活動將開跑，新北農業局、坪林區公所及坪林區農會等單位，除辦理新北最大規模冬季包種茶市級評鑑外，也規畫「冬遊坪林喝茶趣」微旅行，24日上午就將揭曉百萬冠軍茶王，同時也開放民眾報名小旅行體驗茶鄉魅力。
坪林素有「茶鄉」之稱，也是「百萬冠軍」包種茶的發源地，為新北市包種茶的最大產區，栽培面積488.49公頃，年產量282公噸，占全市65%，坪林區農會辦理冬季包種茶市級評鑑，為新北市最大規模的評鑑賽事，本年冬季評鑑有1090點茶品參賽，目前正在品評中，預計將於11月24日公布評審結果，誕生今年度百萬冠軍茶王。
坪林區公所則規畫微旅行邀請民眾深入「百萬冠軍」包種茶的發源地，24日上午10時起開放免費報名「冬遊坪林喝茶趣」，分別於12月9、10、16、17日，共37場次，超過400個名額，由坪林在地導覽老師及茶農親自帶領，探訪坪林百年舊橋、坪林茶業博物館、生態園區，參加者還可獲商品抵用券，品嘗在地茶品、茶羊羹、茶餅乾、茶粿、茶泡澡球及製茶等體驗DIY。
新北農業局表示，新北市推動農業健康市/式，致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，民眾可到當地茶產區品好茶，感受茶鄉魅力。
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