淡江大橋遇移工逃跑、疫情 吳澤成提醒團結拚完工

淡江大橋主橋段工程歷經颱風干擾、疫情衝擊、移工逃跑等情事，仍預計114年底完工通車。行政院公共工程委員會主委吳澤成提醒，此案單打獨鬥無法完成，交通部與業者必須團結才能拚完工。

淡江大橋主橋段工程是由國際知名英國女設計師哈迪德（Zaha Hadid）設計，呈流線造型，但因主橋塔高200公尺，工程風險較高，公路總局將主橋段經費從新台幣84億元增加至125億元，直到第8次招標才順利決標。

行政院政務委員兼公共工程委員會主委吳澤成今天視察淡江大橋施工進度並聽取簡報，他聽取後提醒公路局，此案經費原先設定85億元，後來是125億元決標，顯然設計跟實際執行有落差，必須檢討。

吳澤成也說，淡江大橋是未來淡海新市鎮外環道路之一，應該要有整體性規劃，如同捷運若僅單一線路必然虧本，網狀才能發揮功能與賺錢，交通部公路局應該進行路網整體規劃。

根據簡報，淡江大橋主橋段工程歷經3年疫情衝擊，因入境管制，一度人力短缺，幸好行政院提高外籍移工核配率，目前工程人力273人，約有240人為外籍移工。

業者會中反映，外籍移工偶發逃跑情事，電焊工在台灣工資高，因此先前培訓一批外籍移工拿取得電焊執照後，整批人集體消失，不過整體來看，主橋段工程逃跑移工為11人、僅占5%左右。吳澤成提醒，淡江大橋是重要公共工程，移工核配率較高，但移工管理必須做好，避免逃跑情事影響工程。

吳澤成也舉「大直民宅塌陷案」做為提醒，他說，當時大直案監測都發現問題了，但因為營造、監造、設計等各自為政，沒有團結合作，未能阻止意外發生，而淡江大橋主橋段工程目前已可看出團隊努力成效，請持續發揮統合功能，因為此案絕對不是單打獨鬥可以解決的，期盼交通部公路局，與營造業者、設計業者、承包業者等同心協力，做事互相提醒、減少失誤，加快進度，維護品質。