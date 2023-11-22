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選舉造勢搭臨時性建物未申請 北市府：違建認定即時強拆

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
2024總統、立委選舉倒數不到2個月，參選人造勢活動會愈來愈多。本報系資料照。
2024總統、立委選舉倒數不到2個月，參選人造勢活動會愈來愈多。本報系資料照。

2024總統、立委選舉不到2個月，參選人造勢活動會愈來愈多。台北市建管處今表示，展演活動若需搭建舞台或攤棚等臨時性建物，應先取得路權或土地使用權利證明，並依法向建管處申請核准後始得搭建，擅自搭建者則以違章建築認定，強制拆除。

建管處說，選舉活動搭建臨時性建築物也受規範，統計近年申請件數，2020年601件、2021年406件、2022年582件、2023年迄今573件。

建管處長虞積學表示，面積超過100平方公尺的舞台或高度高於6公尺的臨時性建築物，應委託建築師於展演活動20日前申請，並經竣工勘驗合格後始得使用；若面積超過30平方公尺，應於施工3日前申請並取得竣工勘驗合格後方得使用；非這兩種規模者無須辦理竣工勘驗，仍須於展演活動前申請核准，方得搭建及使用。

虞積學指出，展演用臨時性建築物應於使用期限屆滿時自行拆除完畢，欲申請展延使用期限者，應於原核准期限內，依法向建管處申請延長拆除期限；違反規定擅自搭建者，將以違章建築論處並即時強制拆除。

北市府為維護公共安全、有效管理供展演用所搭建的臨時性建築物，各機關、學校、依法登記或立案之團體及法人辦理展演、集會遊行或相關活動欲搭建展演用臨時性建築物時，應依「台北市展演用臨時性建築物管理辦法」規定辦理。

建築師 北市 立委選舉

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