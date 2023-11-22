瑞芳公所創「皂」天然課程 培力社區手作人才

瑞芳區爪峰社區由瑞芳區公所培訓過的2位種子教師擔任講師，教導社區志工們製作天然手工皂，一方面希望學員將手藝帶回社區，並運用創意發展出自己的社區產業外，也希望透過培訓，讓社區學員們習得一技之長，建立自信。更深一層的理念是希望社區能把這樣天然好用的產品，分送給獨居長者或弱勢家庭，達到社區共好。

瑞芳區公所於今年10月份舉辦「美人創皂天然」社區共學工作坊—手作種子教師培訓，種子教師在課程完成後，也回到社區手把手的教導其他志工和居民，從如何調製配方，細心的將材料攪拌均勻，再倒入模具中，一顆顆美麗又實用的手工皂一一完成，而這些手工皂在脫模處理後，也將由志工們發送給在地弱勢及獨居長者使用。

爪峰社區的志工簡梅說，手工皂的製作，從不會到會，再回到社區當小老師教學，真的很有成就感，看到社區姊妹們一起學習，大家都很開心。

瑞芳區區長楊勝閔也表示，近年來推展里里銀髮俱樂部，許多共餐點會有財源不足的情形，為了讓社區有更多資源可運用，遂發想透過此次培訓來培力手作人才，原意是希望各社區能發展社區特色產業，並透過市集販售回饋社區共餐使用，更深一層的理念是希望社區能把這樣天然好用的產品，分送給獨居長者或弱勢家庭，達到社區共好。

爪峰社區理事長張信義表示，當初派出2位社區幹部參加，沒想到可以有這樣好的學習成果，也很榮幸很可以成為領頭羊，帶領社區志工齊做天然手工皂，不僅可自用，還會分送給社區需要的人，利己又利他。