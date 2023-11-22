快訊

藍白郭今晚碰面？柯文哲、侯友宜競辦不同調 郭台銘返家笑而不答

宮鬥戲碼高潮迭起！OpenAI奧特曼「這特點」 恐連賈伯斯也自嘆不如

今晚有約？稱電話回應郭「整合要公開透明」 侯友宜：專家審視後3人再會面

瑞芳公所創「皂」天然課程 培力社區手作人才

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區公所培訓的2位種子教師擔任講師，教導社區志工們製作天然手工皂。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區公所培訓的2位種子教師擔任講師，教導社區志工們製作天然手工皂。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區爪峰社區由瑞芳區公所培訓過的2位種子教師擔任講師，教導社區志工們製作天然手工皂，一方面希望學員將手藝帶回社區，並運用創意發展出自己的社區產業外，也希望透過培訓，讓社區學員們習得一技之長，建立自信。更深一層的理念是希望社區能把這樣天然好用的產品，分送給獨居長者或弱勢家庭，達到社區共好。

瑞芳區公所於今年10月份舉辦「美人創皂天然」社區共學工作坊—手作種子教師培訓，種子教師在課程完成後，也回到社區手把手的教導其他志工和居民，從如何調製配方，細心的將材料攪拌均勻，再倒入模具中，一顆顆美麗又實用的手工皂一一完成，而這些手工皂在脫模處理後，也將由志工們發送給在地弱勢及獨居長者使用。

爪峰社區的志工簡梅說，手工皂的製作，從不會到會，再回到社區當小老師教學，真的很有成就感，看到社區姊妹們一起學習，大家都很開心。

瑞芳區區長楊勝閔也表示，近年來推展里里銀髮俱樂部，許多共餐點會有財源不足的情形，為了讓社區有更多資源可運用，遂發想透過此次培訓來培力手作人才，原意是希望各社區能發展社區特色產業，並透過市集販售回饋社區共餐使用，更深一層的理念是希望社區能把這樣天然好用的產品，分送給獨居長者或弱勢家庭，達到社區共好。

爪峰社區理事長張信義表示，當初派出2位社區幹部參加，沒想到可以有這樣好的學習成果，也很榮幸很可以成為領頭羊，帶領社區志工齊做天然手工皂，不僅可自用，還會分送給社區需要的人，利己又利他。

瑞芳 獨居 教師

延伸閱讀

MLB／「為過世老闆拚冠」 前紅雀年度最佳教練接掌教士兵符

大埤稻草酸菜文化季「今年沒迷宮」鐵粉吃驚 主辦單位曝光原因

解決家用充電樁三大痛點 裕電俥電推社區充電規劃師一條龍服務

旗津每5人有1人是老人 高醫攜手警方推高齡友善社區

相關新聞

季節限定美景 新北石門區白芒花隨風浪漫擺盪

秋冬季限定版美景芒花隨風搖曳，現在在北海岸也看得到，在石門區北17、北19及北19-1線道農地旁，有許多的芒草現在正在開花中，隨著地形地貌生長，延伸上山，為翠綠的山景點綴出不同的風景層次。不過芒草正值抽穗開花，若想要看到芒花像白雪隨風飄落的畫面則是還要再等到下個月。

核一廠雖除役核安不馬虎 石門公所辦核子事故演練

石門區公所辦理「112年核子事故區域防災社區民眾防護演練」，由石門里主演，另外還有草里里也共同參與，展現跨社區合作的精神。而雖然核一廠已經停止運轉，不過使用過的燃料棒仍貯存在廠內，因此透過定期的演練讓民眾知道當核子事故發生時該何去何從還是相當重要的防護工作。

汐止扶輪社服務團傳愛 捐款烘內實物銀行助弱勢

社會處處有溫暖，汐止區烘內派出所實物銀行長期關懷弱勢，今（22）日汐止扶輪社會服務團，就前往捐款5萬元給實物銀行，做為購買一些愛心關懷物資的經費，讓他們感受到社會的溫暖。

路肩槽化線過寬成罰單陷阱 淡水公所會勘將瘦身1米

新北市淡水區義山里淡金路三段往淡水方向，路幅原本2線道，在科技公司大門口空間較寬，一旁地上就劃設白色路肩槽化線，許多民眾常常因為騎經槽化線被後方拍照檢舉收到罰單，因此，公所邀集各單位會勘，決議將路口槽化線退縮，混合車道邊線向路邊退縮一公尺，以解決路幅不足的問題。

瑞芳公所創「皂」天然課程 培力社區手作人才

瑞芳區爪峰社區由瑞芳區公所培訓過的2位種子教師擔任講師，教導社區志工們製作天然手工皂，一方面希望學員將手藝帶回社區，並運用創意發展出自己的社區產業外，也希望透過培訓，讓社區學員們習得一技之長，建立自信。更深一層的理念是希望社區能把這樣天然好用的產品，分送給獨居長者或弱勢家庭，達到社區共好。

新北年度百萬冠軍茶王將揭曉 還有小旅行深入體驗茶鄉

今年冬季新北好茶活動將開跑，新北農業局、坪林區公所及坪林區農會等單位，除辦理新北最大規模冬季包種茶市級評鑑外，也規畫「冬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。