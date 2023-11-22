路肩槽化線過寬成罰單陷阱 淡水公所會勘將瘦身1米

新北市淡水區義山里淡金路三段往淡水方向，路幅原本2線道，在科技公司大門口空間較寬，一旁地上就劃設白色路肩槽化線，許多民眾常常因為騎經槽化線被後方拍照檢舉收到罰單，因此，公所邀集各單位會勘，決議將路口槽化線退縮，混合車道邊線向路邊退縮一公尺，以解決路幅不足的問題。

義山里長楊永麗表示，這一段路到了科技公司門口，路幅然變寬廣，而且又有紅綠燈號誌，許多人都會不小心壓過槽化線，因此而吃上罰單，由淡水區公所邀集交通局等相關單位到現場會勘，雖然槽化線是為了前方路幅調整而所劃設安全考量，但是劃設太大，加上檢舉的人也多，希望能夠有所調整。

淡水區長巫宗仁表示，路肩槽化線劃設過寬，導致機車騎士在路口騎上槽化線被照相開單罰款情事，怨聲連連，日前公所特別邀請交通部公路局、新北市交通局、警察局和里長一同會勘尋求改善之道，最後決議路口槽化線退縮，混合車道邊線向路邊退縮一公尺，以解決路幅不足的問題，也感謝公路局等單位的協助，希望能在兼顧行路安全的同時，讓騎士不要再傷荷包了。