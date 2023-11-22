食腦蟲引爆營業場所衛生隱患 六都僅剩新北無法可管

新北市現有7496家旅宿、美容美髮、游泳及娛樂等營業場所，衛生局每年稽查約1千家營業場所環境，近3年不合格比例近2成，卻因營業衛生管理自治條例還沒過，成為六都唯一衛生管理的「化外之地」。衛生局說，該自治條例因屆期不續審，今日市政會議通過，將再送議會盼能盡快通過。

新北衛生局每年都會稽查約1500家旅宿業、美容美髮、溫泉、泳池及電影院，看供水系統、空調、溫泉水質、垃圾桶加蓋及廁所環境是否符合標準，據統計，近3年新北市場所不合格率約16至18%，其他縣市可依依自治條例裁罰3000元至2萬5000元不等罰鍰，但新北市只能要求限期改善，出事才能依消保法開罰。

舉例來說，國內8月初發生一起婦人感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎，發病僅7天身亡，發病前曾到新北市某親水設施遊憩，一度引發民眾恐慌。衛生局現場檢測該設施餘氯含量未達標，但因無法源，僅能依消保法勒令停業，成為六都唯一營業場所衛生管理、人員訓練、考核的「化外之地」。

新北衛生局指出，該自治條例2020年10月7日送進議會審議，但直至2022年12月25日議會屆期前，僅通過二讀，因此今年再送一次議會，盼能盡快通過審議。雖然目前自治條例尚未通過，但場所環境出問題，可依消費者保護法來開罰、勒令停業來維護民眾權益，同時衛生局每年也會到營養場所稽查，並輔導業者改善不合格之處。