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276公頃塭仔圳一區重劃說明會登場 地主關心土地分配權

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市府辦理新泰塭仔圳第一區市地重劃開發案，今、明兩日在泰山國民運動中心舉辦土地分配原則說明會。記者李定宇／攝影
新北市府辦理新泰塭仔圳第一區市地重劃開發案，今、明兩日在泰山國民運動中心舉辦土地分配原則說明會。記者李定宇／攝影

新北市府辦理新泰塭仔圳第一區市地重劃開發案，今、明兩日在泰山國民運動中心舉辦土地分配原則說明會，現場超過百位地主到場，關心土地未來分配區域及相關權益。地政局表示，土地皆依分配原則辦理，顧及地主權益。

新泰塭仔圳第一區276.6公頃，過往多在農地上興建違章工廠，市府都市計畫徵收後改公共設施用地文小用地3處、文中用地3處、公園用地12處、公園兼兒童遊樂場用地8處、兒童遊樂場用地6處、綠地兼道路用地5處等，並有多處規畫大型建地。

地政局今於泰山國民運動中心辦土地分配原則說明會，吸引數百名所有權人關心土地分配規畫，部分土地所有權人有數筆土地，也有所有權人土地面積太小無法開發，須與他人合併、或原土地位置變更為公設用地需要遷移，各所有權人狀況不盡相同，地政局因此也在現場安排12組諮詢區分散人流解說，答覆土地所有權人。

新北市地政局重劃科長張瑞雲表示，塭仔圳第一區市地重劃即將進入土地分配，在正式進入分配作業前辦理分配原則說明會，讓地主清楚重劃土地位於公共設施用地或無法於原街廓分配，以及土地申請合併等情形將如何調整分配之原則，並將受理相關土地個別分配及合併調整分配作業，申請書表均可於地政局官網下載。

新、泰塭仔圳重劃一區申請書表

新北地政局今明兩日針對塭仔圳市地重劃一區的土地所有權人舉辦土地分配原則說明會。圖／新北市地政局提供
新北地政局今明兩日針對塭仔圳市地重劃一區的土地所有權人舉辦土地分配原則說明會。圖／新北市地政局提供
土地分配原則說明會於臉書進行公開直播給未到場地主收看。圖／新北地政局臉書粉專翻攝
土地分配原則說明會於臉書進行公開直播給未到場地主收看。圖／新北地政局臉書粉專翻攝
新北市府辦理新泰塭仔圳第一區市地重劃開發案，今、明兩日在泰山國民運動中心舉辦土地分配原則說明會。記者李定宇／攝影
新北市府辦理新泰塭仔圳第一區市地重劃開發案，今、明兩日在泰山國民運動中心舉辦土地分配原則說明會。記者李定宇／攝影

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