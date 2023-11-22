276公頃塭仔圳一區重劃說明會登場 地主關心土地分配權

新北市府辦理新泰塭仔圳第一區市地重劃開發案，今、明兩日在泰山國民運動中心舉辦土地分配原則說明會，現場超過百位地主到場，關心土地未來分配區域及相關權益。地政局表示，土地皆依分配原則辦理，顧及地主權益。

新泰塭仔圳第一區276.6公頃，過往多在農地上興建違章工廠，市府都市計畫徵收後改公共設施用地文小用地3處、文中用地3處、公園用地12處、公園兼兒童遊樂場用地8處、兒童遊樂場用地6處、綠地兼道路用地5處等，並有多處規畫大型建地。

地政局今於泰山國民運動中心辦土地分配原則說明會，吸引數百名所有權人關心土地分配規畫，部分土地所有權人有數筆土地，也有所有權人土地面積太小無法開發，須與他人合併、或原土地位置變更為公設用地需要遷移，各所有權人狀況不盡相同，地政局因此也在現場安排12組諮詢區分散人流解說，答覆土地所有權人。

新北市地政局重劃科長張瑞雲表示，塭仔圳第一區市地重劃即將進入土地分配，在正式進入分配作業前辦理分配原則說明會，讓地主清楚重劃土地位於公共設施用地或無法於原街廓分配，以及土地申請合併等情形將如何調整分配之原則，並將受理相關土地個別分配及合併調整分配作業，申請書表均可於地政局官網下載。