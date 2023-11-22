夜班家長有公托協助了！蔣萬安拍板推十時好神托家園

為友善托育，台北市長蔣萬安本周市政會議拍板0至2歲托育精進四方案，包括增加公托量能，將收托12名的小家園轉型為收托48名的大公托，預計明年下半年有3所上路；另，北市也將首創全國，試辦「十時好神托」家園，收托從上午10點半到晚間10點，提供夜班或輪班制家長送托；定點臨托明年前也會從7處增至22處；也鼓勵企業設職場保母，目前已確定北市議會將設置。

台北市的新生兒出生人數上月10月有1645位，為28個月來新高，也是北市22個月來首次出生數大於死亡數，破除「生不如死」。目前台北市未滿2歲兒童有68%(1萬9768人)是在家內照顧、32%（9462人）家外送托，為優化台北市的托育環境，並讓公共、準公共托育供給達8成，市長蔣萬安本周拍板托育精進四方案。

北市社會局長姚淑文表示，目前台北市有許多公托據點候補人數多，社會局盤點現行候補多的小家園協助轉型大公托，包括教室空間擴大、增加教保員等，收托數將增至40至48人。目前先針對三處，包括候補人數排到140人的吉林國小小家園、候補51人的永樂社區小家園等，擴大為大公托。

另外，許多家長工作固定夜班或輪班制，北市府也將首創全國在大安區懷中家園(位於懷生國中)試辦「十時好神托育家園」收托時間上午十點半至晚間十點，先試辦收托4名嬰幼兒，市府每年補助約310萬元，每月收托費為19500元，相較一般日間托育14500元，收托多5000元，扣除中央地方補助，每月家長實際負擔為10000元，預計最快年底可開放招生。

至於需求愈來愈大的定點臨托，市長蔣萬安也特別指示要加速增加據點，目前已開辦11處，明年目標除專屬場地已設置7處，還會新開辦3處，加上育兒友善園增加12處，明年定點臨托將增至22處，並達成一區一定點臨托據點。

另外，儘管目前依性別工作平等法第23條，雇用百人以上僱主應設置托兒設施或適當的托兒措施，不過目前設置比例仍低，僅有立法院、北市府、滬江高中等四處設置。為了鼓勵小型企業也能設置友善托育，北市府將加強宣導鼓勵企業推動設「職場保母」。

局長姚淑文表示，只要4名以下嬰幼兒，企業釋出10坪空間設施、不限樓層就可以設置，提升友善育兒環境。蔣萬安也指示，由社會局、教育局、勞動局、產發局等共同合作鼓勵企業設置，社會局也會協助檢核、考核。且由公部門先走，目前議會確定在一樓，與社會局合作設置職場保母，未來也會試推動狀況，後續提出設置相關誘因。