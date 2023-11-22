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年花12億預算 北市敬老卡約16萬人從未使用

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市敬老卡有480點供使用，但6成長者無法用完，市議員許淑華在議會質詢提出解方。圖／議員許淑華提供
北市敬老卡有480點供使用，但6成長者無法用完，市議員許淑華在議會質詢提出解方。圖／議員許淑華提供

北市敬老卡有480點供長者使用，持有敬老卡共47萬人，有6成無法用完，平均1年有近16萬長者，敬老卡使用率0%。台北市議員許淑華指出，老人福利法第18條規定，主管機關可結合民間資源提供社區服務，其中包含餐飲服務，可解決長者不使用的困境，她要求蔣市府在1個月內研議放寬敬老卡使用項目，送市政會議審議。

針對敬老卡政策，許淑華說，只有約1.4萬長者480點全數用完，預算編列12億撒幣沒人花，明顯此政策失敗，過去在柯市府時，她不斷要求讓敬老卡擴大使用，但柯市府卻不斷聲稱敬老卡使用項目受限，搬出老人福利法第25條為由，推託僅限交通、文化展場使用。

她說，其實她提出的方法，可以解決此問題，依老人福利法第18條內，裡面寫到主管機關可結合民間資源，提供社區服務，其中就有包含餐飲服務，就可以解決資源分配不公、撒幣市民卻不買單的困境。

許淑華指出，「柯規不見得要蔣隨」敬老卡撒幣市民仍不買單、花12億平均僅1萬4千人使用，經她實地訪視了解，原來這16萬人一次都沒有使用，是因為行動不方便，根本無法使用此福利，也就是看得到用不到，讓長者「氣噗噗」這擺明是歧視行動不便的長者。

對此，市府秘書長李泰興表示，將會檢討，並以照顧長者為優先，回到落實到所有長者上；台北市社會局長姚淑文 坦言，確實有長輩因生病或行動不便無法外出，未來會再找其他擴大使用的方式。

許淑華 北市 李泰興 長輩

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