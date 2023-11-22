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新北南北管戲曲年度重頭戲 林口子弟戲文化節12月2日登場

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北南北管戲曲「林口區子弟戲文化節」是林口一年一度戲曲重頭戲。資料圖／新北市公所提供
新北南北管戲曲「林口區子弟戲文化節」是林口一年一度戲曲重頭戲。資料圖／新北市公所提供

新北南北管戲曲一年一度重頭戲「林口區子弟戲文化節」，12月2日將於林口竹林山觀音寺殿前廣場隆重登場。林口區長廖武輝說，今年除有公演外，還規畫南北管戲曲創意賽，由6隊入圍團體，角逐總獎金額6萬，歡迎民眾一同參與文化新饗宴。

廖武輝說，林口子弟戲已邁入第14年，今年子弟戲文化節活動，除有嘉寶國小團隊登台，演出經典戲曲「周處除三害」，還有傳承近百年兼習新舊二路戲曲的林口樂林園演出「醉八仙」，與兼習交甲戲的悅樂軒帶來「天官太極圖」的演出；今年更規畫南北管戲曲創意比賽，展現文化包容與創新，當日有6組入圍團體，角逐總獎金額6萬。

竹林山觀音寺董事長黃火旺說，觀音寺已有250年歷史，長期資助在地的藝文活動，包括被列入市定民俗活動的竹林山觀音寺巡迴觀音媽過頭、北管戲曲保存文資團體等，今年暑假也支持泰山、林口、八里舉辦兒童戲劇巡迴演出，培養林口藝文聽閱人口。

林口區公所說，活動當日將有流體畫創作等市集攤位，也邀請民眾11月23日至30日在林口區7處踩點打卡，上傳指定網址可獲得限量好禮，像是文創筷子組、帆布包、竹林山觀音寺發財金卡及文青磁鐵式書籤夾等。

新北南北管戲曲一年一度重頭戲「林口區子弟戲文化節」，12月2日將於林口竹林山觀音寺殿前廣場隆重登場。記者劉懿萱／攝影
新北南北管戲曲一年一度重頭戲「林口區子弟戲文化節」，12月2日將於林口竹林山觀音寺殿前廣場隆重登場。記者劉懿萱／攝影

林口 文創 新北

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