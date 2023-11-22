三重預售屋冠新北 房仲：人口移入政府須早因應

新北三重因有二重重劃區、仁義重劃區、都廳大院等大型開發案，2021年第3季起至今年第3季共有63個建案、1萬4307戶預售，連4季預售量居新北各行政區之冠。房仲業者表示，三重捷運、聯外路網到位，未來還有北環段可期，重劃區可預見人口移入將產生更大就學需求，政府要提早因應。

新北市地政局昨發布第3季預售屋實價登錄4192件，總成交金額759.9億元，三重區申報980件、成交總金額203.3億元為全市之冠。

議員王威元說，三重鄰近北市，河岸宅坪單價已達70萬元，三重、蘆洲區還有蘆洲南北側開發案，現階段仍有2千多家廠房，政府應多規畫產專區，住宅應提高容積率，透過供給平抑房價。

議員顏蔚慈則說，重劃區房市交易熱絡說明民眾對都市更新有強勁需求，市府需加強公益設施及公共服務，尤其是交通與友善環境。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德說，隨著捷運、大型公園等生活機能愈完善，吸引通勤族移入三重，預期將有更多額滿學校，政府可提前因應就學需求。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，三重現有三蘆線、機捷，未來還有北環段，連接北市有4橋梁，交通機能完整，平均地權條例上路後房市炒作減緩，觀察交易量顯示以自住需求較多。