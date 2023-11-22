北流1.9億墊付款 教委會有條件同意

台北市前市長柯文哲卸任前，留下台北流行音樂中心工程款1.9億元未結，每月須額外支付80萬利息，造成激烈政治攻防，市府拍板先行墊付後，再跟文化部協商，昨二度向議會提案，最終有條件同意，逕付大會二、三讀，附帶決議包含不向文化部興訟，並釐清相關單位權責，這會期結束前提出懲處報告。

北流興建工程由文化部委託北市府代辦，針對市府與廠商間有1.9億工程款爭議未結案，市長蔣萬安拍板先用墊付款支應，文化局本月7日赴教育委員會提案審查，但多數議員認為協商過程爭議必須釐清，暫擱提案，要求市府須提出完整報告。

文化局蔡詩萍昨赴教育委員會報告表示，文化部9日再度回函，重申7月12日主張，堅持不付，市府仍希望用墊付款先解決，再跟文化部協調，府內有共識不會貿然採用法律途徑。

議員簡舒培認為，墊付款應要支付，但工程款增加，市府提出等多項理由包含工程原編列預算不足、工程實際調整變更等，但如果原本預算編列要做100坪，後來因實際需求更量體調增變成200坪，是因後續量體調整才增加服務費，跟預算有什麼關係？幫前朝找理由？

議員許淑華說，文化局政治責任為何不敢釐清？且文化部最後的公文寫明，延伸費用應該由市府處理，北市府應該要與文化部協調而不是提告。

教委會召集人、議員李建昌最後裁示，同意墊付款，但因為文化部今年有舉辦北流研商會議，北市府應該要積極爭取無償撥用北流基地，營運部分須釐清；墊付款明年由北市府下個會期追加預算，不應繼續興訟，過程中所有相關單位人員應追究責任歸屬，會期結束前應提出懲處報告。

「順利就好」北流執行長梁序倫表示，相信北市府與文化部很快就能討論出結果，回歸到北流核心是推動台灣流行音樂本質，北流具有一定戰略價值，並非只是一個場館、從屬單位，眼界要拉高，而是2萬7千多坪園區、展演空間、辦公物流空間及商店街，更重要是園區經營、產業扶持、人才培育到國際交流等目標。

他說，目前也與高雄流行音樂中心合作，盼促成雙流合作；今年12月北流與國際顧問團視訊交流，參與國外音樂節，甚至明年4月到美國西雅圖舉辦展覽，要將台灣流行音樂、市場脈動推到國際。