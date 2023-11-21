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北市消曾鈺婷戮力提升EMS 獲金梧桐獎殊榮

中央社／ 台北21日電

北市消防局今天表示，具16年消防服務工作資歷的曾鈺婷於前線救護拯救許多寶貴人命，也擔任培訓、指導者，落實「教管合一」，榮獲台灣急診醫學會「EMS金梧桐獎」個人獎。

社團法人台灣急診醫學會為表揚全國消防於緊急醫療救護服務（EMS）系統具卓越表現及貢獻的EMS人員，特地成立「EMS金梧桐獎」，取「梧桐」樹為鳳凰居所之意，以肯定這些卓越人才的專業、勇氣與奉獻精神。

消防局今天發布新聞稿表示，台灣急診醫學會於19日在屏東榮民總醫院舉行「2023年冬季學術討論會暨1119台灣急診日活動」，現場頒發局內緊急救護科成員曾鈺婷「EMS金梧桐獎」個人獎項，代表她對消防、EMS界人才培育有實質成績或提升。

曾鈺婷在消防領域服務已達16年，消防局指出，她曾實際於第一線執行救護勤務，參與過許多起危急救護案件，在鬼門關前成功拯救許多心肺功能停止（OHCA）病患，挽回許多寶貴性命。

消防局說，曾鈺婷目前負責北市緊急救護全方位品質管理業務，不但具備高級救護技術員（EMTP）證照外，同時也是緊急救護教官團的成員，透過檢視各項EMS政策及措施的推行成果，進而滾動式修正相關規範、政策及教育訓練方向。

另外，曾鈺婷也時常擔任培訓者及指導者，落實「教管合一」的理念，協助規劃局內各式緊急救護教育訓練，教導無數EMT人員，持續優化EMS，其對EMS的熱忱及付出，眾人都有目共睹。

消防局指出，近年曾鈺婷在各項改變EMS系統的重大政策方面多有貢獻，協助推動多項救護相關領域政策，包括「全民守護者App」、「PA連結勤務派遣模組」、「5G救護車視訊聯防系統」及「到院前行動超音波」等，持續提升北市EMS的品質和效率。

消防局長莫懷祖表示，目前已連3年提報台灣急診醫學會EMS個人獎，且都獲得評審青睞、近來每年也固定有2名消防員獲選十大傑出救護技術員，顯現消防局實為培養EMS優秀人才的溫床，也是對消防局積極推動各項提升到院前緊急救護品質的肯定。

醫學 北市 消防員

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