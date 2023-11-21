新北石門長者據點再添一處 企業邀講師教攝影留回憶

由新生活社會福利發展促進會辦理的長者關懷據點，在石門區除了尖鹿據點，近來又新增一處茂林據點。而為了讓新設立的據點運行順暢，紅樹林有線電視與據點合作，邀請攝影專業講師來教長輩手機攝影技巧，長輩學會好多的手機拍照功能，也透過練習為自己與同儕留下美好畫面。

馨窩長者關懷據點主任林淑芬表示，新的據點設立，讓原本就在靠近草里、乾華與茂林的長輩不再需要舟車勞頓到尖鹿，還可以因為據點的增設，讓更多在山區交通不便的長輩，就近可以到住家附近活動學習。

新成立的馨窩長者關懷據點茂林據點就位在茂林市民活動中心裡，由於剛開辦的關係，目前開放時間為每週的一、二、四三天，為了協助新設立的據點運行順暢，也讓長輩學習更多元的內容，在地企業紅樹林有線電視也與據點合作，邀請講師來教長輩手機攝影課程，一整天下來，長輩學會好多的手機功能與拍照技巧。

馨窩長者關懷據點主任林淑芬指出，馨窩長者關懷據點一直以來致力於讓長輩有多元的課程，不論是運動、音樂與手作，還是3C產品認識學習，都是希望能夠讓長輩透過據點的活動不僅是自我增能、延緩老化，更加也能與晚輩拉近距離，有更多的話題，讓長輩在晚年的生活更多采多姿也更有成就感。