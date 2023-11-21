新北雙溪上林里共餐好踴躍 長者做環保有機清潔劑
雙溪區上林里的銀髮共餐每個月舉行一次，今(21)日在共餐前，一群來自海洋大學的團隊，來到社區教導長者製作環保有機清潔劑，而且長者也是興致勃勃，只要使用橘子皮，黑糖等原料，就能發酵成一大罐環保清潔劑，讓長者都愛不釋手。
上林里里長簡德福說，上林里和社區發展協會合作開辦銀髮共餐已有多年，從一開始用送餐的方式，到現在讓長者一個月到活動中心齊聚一起吃飯話家常，這一路走來很不容易，也很感謝有許多善心人士有錢出錢有力出力，讓共餐已經有十年了，而共餐前的一些活動，也是每每都讓長者期待不已。
雙溪區區長林銚傑說，感謝海洋大學USR計畫，到上林里教導長輩利用雖手可得的素材，就能做出一大罐好用又環保的清潔劑，加上團隊的陪伴，讓長者一整天都不無聊，這樣的活動也可以促進長者走出家門，到社區活到老學到老。
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