北市社宅成犯罪溫床？高中生猥褻13童未通報 56住客犯案僅6件解約

北市社宅淪犯罪溫床？議員柳采葳接獲陳情，北市一處社宅有13名男童疑遭同社區1名男高中生猥褻、性侵。多名家長向議員陳情，自己的孩子遭摸生殖器、壓地上逼看色情片等，已有6名家長提告，家長更擔心社區有狼，社宅竟未於第一時間解約，質疑社安網嚴重破口，解約機制形同虛設。李泰興認為通報上確有問題，承諾擴大社安網，針對風險分級。

某社宅多名家長向柳采葳陳情，表示住社宅裡有一名高中男學生，常利用公共區域誘騙小男童到住家猥褻，甚至性侵，小男童家長提起告訴後，要求社宅主管機關針對不法住戶解約，才發現社會安全網根本沒通報，市府也遲遲不處理解約事宜。

柳采葳調閱數據發現，從民國109年迄今，北市社宅總共有56位租客在這段期間犯有刑案，包括性侵、猥褻、詐欺、吸毒等，市府竟只有6件解約紀錄；社宅規範明確規定只要住客有妨害公共安全，不法行為（酗酒、鬥毆、鬧事、聚賭、毒品、妨害風化、猥褻、竊盜等等），就須退租。

受害家長受訪提到，這名高中生一開始會以大哥哥、平易近人形象，用卡牌等方式引誘孩子，也常利用孩子在公園玩時偷摸小朋友下體，還有男童被帶到公廁、家中猥褻，更誇張的是，還聽說有到小朋友家裡吃飯向小朋友下手，如果小朋友抵抗，還會施暴。

家長憂心，這名高中生疑似有戀童癖，受害者平均年齡僅8、9歲，孩子經歷過這件事之後，變成相當敏感，不願意被爸媽碰觸，覺得很可怕，令人相當不捨，現在社區的孩子也都不敢去公園玩，質疑社宅應該要有好的社會安全機制。

柳采葳要求北市府必須即刻研擬將社宅管理納入社會安全網，避免讓社會住宅成為犯罪溫床。

秘書長李泰興坦言，社宅治安案件的確有通報上的問題，後續也會要求社會局跟管理社宅的都發局最好橫向聯繫通報，讓都發局更早知悉相關通報，都發局未來必須納入社安網內，並依照風險程度分級，若有需要社宅強制處分，會由都發局執行，會強化相關SOP流程。

社會局長姚淑文表示，這案件是因家長幾乎同一時間陸續通報，目前已跟這名高中生家庭解約。姚坦言，本案件因涉及未成年青少年涉及刑事案件，需要時間認定，目前社安網也都有針對此案處理，當時也有先做預防隔離處理。

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