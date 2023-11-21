友善店家服務逐年遞減挨批 北市府：將主動出擊、提高誘因

北市2016年開始推廣友善店家，現有771家，以大安119家最多，其次是大同、萬華，提供英、日、韓外語及便利支付、性別友善等15項服務。有議員發現，提供友善項目的店家數逐年遞減，提議增加誘因、鼓勵加入，產發局回應，會主動邀請店家，明年申請補助廠商若加入友善店家，將給予加分、優先考慮等方式提高誘因。

商業處今到財建委員會專案報告，包含「友善店家政策之盤整與ESG、SDGs具體指標之結合想像」。議員洪婉臻質疑，友善服務應與時俱進，但提供友善項目的店家數逐年遞減，例如無障礙友善2021年275家、隔年266家、今年264家，哺（集）乳友善近3年為146家、137家、135家，應思考原因改善或協助店家投入。

洪婉臻也點出宣傳問題，這3年的台北友善店家合作店家招募辦法千篇一律，唯一不同是外包廠商聯絡窗口，她批市府敷衍了事、招募不夠用心。

商業處長高振源回應，近年招募友善店家以700、800家為標的，思考如何讓更多人看到，因此著力點放在宣傳，同時檢討被動式讓店家來申請，商業處應主動努力，會主動邀請google map好店家，也會強化店家和項目較少或密度不足的行政區。

議員顏若芳認為，友善店家推廣項目可加入綠色餐廳，北市有許多大小餐廳，但少數店家為綠色餐廳，也不諱言產地、食材、碳排、餐具等成本相較偏高，她建議商業處鼓勵業者成為綠經濟一環。

林亮君則說，相對北市所有店家數，友善店家數比例不高，質疑參與度不高是沒有政府資源、誘因獎勵不高，提議給予參與者補助或對應獎勵，鼓勵大家投入友善店家，也可以跨局處發揮更大力量，如攜手觀傳局台北旅遊網、文化局小旅行，推出各語言版本，也可攜手社會局針對外國身障人士推廣。

產發局長陳俊安回應，明年度申請補助的廠商，市府可針對友善店家給予加分或優先考慮等方式提高誘因，並建議商業處明年執行計畫時，調整預算結構，讓預算可實質回饋到參與店家去提高誘因。跨局處部分，今年牛肉麵節即與社會局合作加入樂齡養生的牛肉麵項目，承諾未來結合跨局處推動友善店家。