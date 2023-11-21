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北流爭議款告段落 執行長要將台灣流行樂推向國際

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北流行音樂中心1.9億元未結案工程款，議會今通過由市府有條件墊付。圖／聯合報系資料照
台北流行音樂中心1.9億元未結案工程款，議會今通過由市府有條件墊付。圖／聯合報系資料照

台北流行音樂中心爆出的1.9億元未結案工程款，北市文化局今天二度赴議會提案審查，在議員附帶條件下，同意由市府先行墊付，讓此事件告一段落。北流執行長梁序倫表示「順利就好」，回歸到北流核心是推動台灣流行音樂，北流具有一定戰略價值，並非只是一個場館、從屬單位，眼界要拉高，要將台灣流行音樂推向國際。

文化部與台北市府共同出資興建的台北流行音樂中心已開幕，伴隨而來的是1.9億元未結案工程款，導致每月需要額外支付80萬利息，經過北市府、市議會及文化部多方來回，今天拍板，市府有條件先行墊付，逕送大會二三讀，附帶條件包含不主張興訟，當初與該案相關單位責任釐清及權責，在本會期結束前將報告送委員會。

梁序倫表示，對於經營團隊而言，「能順利就好；北流涉及到市府補助款，受議會監督本來就合理。」後續的土地撥用等議題，相信北市府與文化部討論，蠻快能有結果。

梁序倫強調，最重要的是整個北流園區的經營，「大家都將北流當成一個場館，不能只是一個場館，而是2萬7千多坪園區、展演空間、辦公物流空間及商店街，更重要是四點目標，園區經營、產業扶持、人才培育到國際交流。」

他說，目前也正與高雄流行音樂中心合作，「有些課程在高雄，台北可以合作推動，促成雙流合作，文化部、文策院也針對這塊進行扶持。」

今年12月北流與國際顧問團視訊交流，參與國外音樂節，甚至明年4月到美國西雅圖舉辦展覽，梁序倫強調，北流是平台、橋梁，將台灣流行音樂、市場脈動推廣到國際。

文化部 北市 台北流行音樂中心

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