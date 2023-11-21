北流1.9億元爭議款 議會初審同意市府墊付不提告

北流履約爭議調解款1.9億餘元，北市議會委員會今天審查市府提案，決議同意市府墊付，但提附帶決議，包含市府不能主張向文化部提告，將送大會討論。文化局表示，尊重決議。

由文化部委託台北市政府代辦興建的台北流行音樂中心因工程數度延宕，專案管理及監造廠商向北市府提履約爭議調解，金額在去年、前台北市長柯文哲任內成立，共新台幣1.9億餘元，每月利息多達80萬元。

台北市長蔣萬安日前拍板通過墊付款案，並指提起調解的廠商同意不索取延遲付款的加計利息，等同可省約1400萬元。北市府在8月間提案送議會審議。

台北市議會教育委員會今天再審查北流履約爭議調解費案。新建工程處代表在報告時表示，針對調解費部分，會持續與文化部協調，市府不會貿然採法律途徑。

出席會議的台北市文化局長蔡詩萍指出，市府有共識盼先以墊付款解決，先在議會解決後再視後續發展，原則上不進行司法訴訟程序，且不輕易向中央提告。

民進黨市議員簡舒培表示，同意市府支付，但應先釐清政治責任及理由，北流工程款為何增加，文化局報告未提細節，認為是在幫前市府團隊找理由。

她說，市府後續是否因墊付履約爭議款1.9億元後，再向文化部提訴訟，要提告應有理由，若是前市府因採工程分包等才讓工程延期增費用，這樣市府對文化部提告就沒理由，且認為報告未釐清相關責任。

民進黨市議員何孟樺表示，應把過去會議資料提供給教育委員會。

民進黨市議員許淑華指出，支持市府代墊，但不支持向文化部提告，並要求設附帶意見，且認為文化局未說清楚相關責任。

台北市議會教育委員會第一召集人、民進黨市議員李建昌表示，另有議員提到北流磁磚掉落狀況，市府應先編預算修繕；至於履約爭議調解費墊付案，同意市府支付，經委員會討論後提附帶決議。

教育委員會附帶決議包含北市府應積極向行政院爭取無償撥用北流的房地，市府明年應循追加預算程序辦理編列履約爭議款預算，且不能主張興訟，並釐清相關單位責任，以書面送到委員會。此案將送大會討論，若三讀通過，市府就可墊付北流爭議款1.9億餘元。

蔡詩萍會後接受媒體聯訪時指出，尊重委員會決議，蔣萬安也盼可先墊付款項給廠商，會期結束前將把書面報告送到委員會。