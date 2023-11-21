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三重傾斜公寓人心惶惶 工務局鑑定結果出爐

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

三重三和路一處五層樓公寓因為不明原因傾斜，與隔壁公寓幾乎要緊靠在一起，就怕連帶影響周遍住宅。新北市議員李翁月娥找來工務局鑑定，經過一個多月，鑑定結果出爐，初步認定沒有安全疑慮，李翁月娥指出，地震時有所聞，周邊住戶擔心現在沒有危險，也難保未來是否有意外，她已請工務局也協助替周邊住戶鑑定，後續住戶若有意願重建，她也會請都更處介入協助。

北市大直案震撼畫面至今印象深刻，民眾也對家中公寓更加關心，大直案發生後，就有居民陳情，三和路一處五層樓公寓傾斜，幾乎要與一旁公寓靠攏，擔心隔壁房屋也受波及。

新北市工務局指出，兩棟公寓都有取得使用執照，當初派員到場，2棟建築物有部分貼近情形，無立即性安全疑慮，後經近一個多月來技師鑑定後，也確認沒有立即危險性。

李翁月娥表示，目前雖無危險性，但旁邊住戶也擔心自己房屋也有可能出現問題，目前工務局願意無條件再幫周邊住戶鑑定；另外公寓後方水溝也出現傾斜，李翁月娥也找來公所工務課了解是否造成排水困難，由於不確定建築結構情形，目前研議先由工務課將傾斜水溝蓋做平、扶正，後續觀察是否繼續下陷，再進一步處理。

李翁月娥說，該公寓目前也有數十年歷史，最好的解決方式就是透過都更，與後方同街廓建築一起重建，不過她坦言，要整合住戶會是非常困難的一步，如果住戶有意願，她會找來新北市都更處介入協助，看是否符合相關都更獎勵，增加誘因，她也建議住戶可以自行找多家廠商來評估，看哪一家品質與條件比較住戶需求。

在地萬壽里長袁翠蘭表示，目前工務局鑑定沒有即時危險，但若要特別加固，也要全體住戶同意，目前要持續觀察，後續住戶要重建還是怎麼處理，大家要再討論；附近店家透露，至少能夠先補強或做相關處理，否則他們還是會擔心。

三重三和路一處公寓不明原因傾斜，兩建築緊靠在一起。記者葉德正／攝影
三重三和路一處公寓不明原因傾斜，兩建築緊靠在一起。記者葉德正／攝影

公寓 李翁月娥

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