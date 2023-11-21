學校午餐抽驗成淵高中手工板豆腐違規 北市罰業者3萬令下架

台北市衛生局下半年抽驗學校自設廚房及外訂餐盒、食材（半成品及豬肉原料），包含69件餐食、11件餐食食材共80件，檢驗結果不合格率1.3%，1件不符規定是台北市成淵高中的手工板豆腐檢出防腐劑苯甲酸，來源廠商環南市場蔬菜區第208號，衛生局已依食安法令販售場所下架同批號產品，並依法處分責任業者3萬元罰鍰。

衛生局此次抽驗69件餐食食品來源，分別為42間國小、7間高級中學、3間特殊教育學校共52間學校自設廚房，以及9家北市盒餐業者、7家供應北市學校的外縣市盒餐業者，檢驗衛生標準，結果皆符合食品中微生物衛生標準。

另外，衛生局抽驗11件餐食食材，包含8件豆製品及1件魚肉煉製品檢驗防腐劑及殺菌劑過氧化氫、1件米血糕檢驗防腐劑、1件豬肉原料檢驗乙型受體素。

衛生局進一步指出，其中1件「手工板豆腐」檢出防腐劑苯甲酸1.42 g/kg，標準不得添加，不符食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，衛生局已命製售地點下架不得販售，並依違反食品安全衛生管理法第18條及第47條第9款規定，處責任廠商3萬元罰鍰。

衛生局提醒，防腐劑苯甲酸又稱安息香酸，是一種常用食品防腐劑，添加至食品中可抑制微生物的生長，延長食品保存期限，但依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，不得添加於豆腐類產品。苯甲酸偏向水溶性，適量喝水可幫助新陳代謝排出，若過量食入會引起腹瀉、胃痛、心跳快等症狀。