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地瓜公廁、揚帆溜滑梯 金山流蘇公園有特色「不會燙屁股」

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
流蘇公園造型溜滑梯以船隻揚帆為意象。圖／金山區公所提供
流蘇公園造型溜滑梯以船隻揚帆為意象。圖／金山區公所提供

新北市金山區流蘇公園平日有很多民眾休憩，居民反映希望加強遊具安全性及適合各年齡層使用，公所改造原有磨石子溜滑梯，成為以杜鵑花為圖案的揚帆出海特色溜滑梯，且接觸面減少金屬使用避免高溫造成燙傷危險，另甘藷造型特色公廁融入金山地瓜特產，民眾說很有「地瓜味」。

金山區公所農經課表示，流蘇公園位金山區八德街、四維路交叉口，民國108年設置，面積 　540平方公尺，因以種植流蘇為主題的共融性公園得名，遊具設施有磨石子溜滑梯、鞦韆、多人翹翹板等，平日是民眾休閒好去處。

居民反映，社區很多小朋友會到公園玩，但小朋友反映，有時太陽大時溜起來屁股很燙，且家長也看不到小朋友玩的過程，視線有死角，應改善安全性。

金山區長劉昌松說，廣納民意後重新改建流蘇公園，設計規畫採納民眾意見，提高空間穿透性避免封閉而無法即時關注兒童遊憩安全，接觸面也減少金屬使用，避免夏季高溫造成有燙傷危險，營造出友善的遊憩空間。

劉昌松表示，特色溜滑梯改建主體包含各種滑梯種類，造型上以揚帆出海的船隻為設計主體，空間上並設置攀爬及穿梭空間，除了增加遊憩空間的豐富性，近日完工啟用。

民眾發現草地上增加甘藷造型特色公廁很有趣，甘藷廁所的特色造型打破一般民眾對公廁古板印象，不但強調金山特色甘薯外，也增加公園造景的豐富性，和增加公園使用的友善度。

流蘇公園造型溜滑梯以船隻揚帆為意象。圖／金山區公所提供
流蘇公園造型溜滑梯以船隻揚帆為意象。圖／金山區公所提供
流蘇公園造型溜滑梯以船隻揚帆為意象。圖／金山區公所提供
流蘇公園造型溜滑梯以船隻揚帆為意象。圖／金山區公所提供
流蘇公園設有甘藷造型特色公廁提升公園景觀豐富度。圖／金山區公所提供
流蘇公園設有甘藷造型特色公廁提升公園景觀豐富度。圖／金山區公所提供

金山 溜滑梯 公廁

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