淡水庄子內溝溪惡臭 加強監控

流經新北淡水鬧區的庄子內溝溪近期飄散惡臭，民代要求清查汙水接管情況，並強化稽查作為。新北水利局表示，將設法突破未納戶做接管，新北環保局說，已請公所協助清理垃圾及雜草，也在熱點架監視器監控。

淡水庄子內溝溪最上游有台灣第一座自來水廠，歷史悠久，流域經過淡水捷運站附近鬧區英專路一帶，近期卻頻傳惡臭。居民反映，該溪流過往是有水鳥、小魚生機的小溪，如今卻出現垃圾，異味應該是垃圾曝曬後的味道，情況有惡化跡象。

市議員鄭宇恩表示，她接獲民眾陳情後，趕緊召集相關單位會勘，建議水利局針對未接管區域再次清查及盤點，看是否還有「可以接管但尚未接管」區域；公所也可協助清除垃圾及護岸雜草，方便環保局來清查匯流入庄子內溝溪的管線，環保局應思考除空拍外，要祭出更多因地制宜稽查作為。

水利局回應，會勘發現有民眾將垃圾丟包至溝渠，及護岸有雜草需清理，該流域汙水接管率約75%，部分住戶因道路管線障礙或施工路徑用地取得問題無法解決而暫未接管，正進一步清查及研議未納管戶現況，確認是否有接管的機會。

環保局說，周遭無工業或畜牧產生的廢水，有部分民生汙水經由側溝逕行排入，可能因此飄散異味，已請公所派員清理雜草及垃圾，也溯源清查，若查出排放汙水者，將依法告發並限期改善。淡水區公所工務課表示，接獲通知後馬上啟動清理作業，預計每年清理1至2次。