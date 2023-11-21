知名店家上榜 北市火鍋料抽驗 10件不合格

天冷許多人愛吃鍋，台北市衛生局昨天公布最新一波火鍋料抽驗結果，多家名店上榜。其中丰明殿的青蔥、MoMo Paradise（南港潤泰牧場）的青江菜遭檢出農業超標；還有辛殿麻辣鍋的手工板豆腐驗出苯甲酸；火鍋世家石牌尊爵店、天辣麻辣火鍋的花生粉，也被驗出黃麴毒素。衛生局表示，不合格產品都已下架。

MoMo Paradise所屬企業三澧企業表示，上月20日得知青江菜檢驗未合格，當下已全面下架，本月2日再次要求廠商提供檢測合格證明後，6日恢復上架，同時要求菜商定期提供檢驗證明；丰明殿業者回應，農藥超標該批貨已全下架，已要求菜商提供完整證明，原本10天檢驗1次加嚴要求5天提供1次檢驗報告。

北市衛生局抽驗土狗樂市的豆腐及寒聚精緻鍋物的蔥（圖），分別驗出苯甲酸及農藥超標，依法將開罰。圖／北市衛生局提供

北市衛生局這波火鍋料抽驗結果，共有蔬菜3件、花生粉2件、豆腐3件不符規定，已要求店家下架產品。

這波檢測出蔬菜農藥殘留的火鍋店，包括丰明殿的青蔥、寒聚精緻鍋物的蔥、MoMo Paradise（南港潤泰牧場）的青江菜、欣鍋園涮涮鍋的青江菜、心心麻辣鍋青江菜等出現農藥超標，經查來源皆外縣市，已移請所轄縣市衛生局，依法可處6萬以上、2億以下罰鍰。

火鍋世家石牌尊爵店、天辣麻辣火鍋的花生粉被驗出黃麴毒素，衛生局已經要求下架違規的產品，並且移請所屬縣市衛生局，若經查證屬實，依法可處3萬元以上至300萬元以下罰鍰。

辛殿麻辣鍋、土狗樂市的豆腐以及八海食潮當代鍋物的手工板豆腐檢驗出苯甲酸，衛生局也通知店家下架。由於辛殿麻辣鍋以及土狗樂市的業者均無法交代來源，依法處分販售業者3萬元罰鍰；八海食潮當代鍋物，也依法處分來源廠商3萬元罰鍰。