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悠遊卡興櫃案 蔣萬安揭6大缺失

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導
台北市長蔣萬安（左）昨天赴議會專案報告，點出悠遊卡公司興櫃案六大缺失。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（左）昨天赴議會專案報告，點出悠遊卡公司興櫃案六大缺失。記者余承翰／攝影

北市前市長柯文哲卸任前火速通過悠遊卡公司興櫃案，市府調查報告出爐，市長蔣萬安昨赴議會指出，興櫃過程有6大缺失，包括持股比例恐有誤導，也有規避議會監督嫌疑等。藍綠議員質疑柯市府人謀不贓？要求送政風調查。蔣說，目前看過程沒有違法，但決策不是那麼周延；悠遊卡公司董事長林志盈表示，儘管已興櫃，目前沒有上市、上櫃計畫。

民眾黨團總召黃瀞瑩則批民進黨團冷飯熱炒，連政風處也在議場公開表達此案沒有違法之處，非常遺憾蔣市府搭著民進黨順風車當打手。黃強調，蔣萬安已經上任近11個月，應該自己擔起市政責任，而不是將不想面對的事全推前朝，只會推 「柯維拉」救援，掩蓋對市政的不了解。

蔣萬安表示，北市府檢視柯任內推動悠遊卡興櫃過程，發現未按商業慣例提營運或財務計畫，當時悠遊卡公司資金尚允裕，也未說明籌資用途；另持股比例恐有誤導，建議書提及市府控制力達74%，直接及間接合計持股實為38.43%，高估控制力；函報議會是休會期有規避監督之嫌；在卸任前定案，不符政治倫理及慣例，未恪遵看守政治立場。

國民黨議員柳采葳質疑，悠遊卡具公益性，且使用非常廣，包含學籍、個人資料、消費習慣等都在裡面，柯文哲卻將「全民資產」在無完整決策過程情況興櫃，背後目的是否「人謀不贓」？

民進黨議員林延鳳批評，柯市府報告興櫃案時，將38.43%的持股吹牛成74%，「不知是無能判斷，還是有意忽略」，柯去年9月21日拍板讓悠遊卡興櫃，公司11月才提投資計畫書，是「先射箭再畫靶」。同黨議員顏若芳要求政風處介入調查；陳賢蔚也認為市府應該動起來。社民黨議員苗博雅要求市府提出完整的究責名單。

蔣萬安回應，目前看起來，興櫃過程沒違法情形，但的確決策過程不是那麼周延，未來捷運公司也擬定相關機制優先確保市民需求。政風處也回應，因這個案子本身不是交易，所以看起來沒有違法行為。

悠遊卡 議員 蔣萬安

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