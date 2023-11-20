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議員指北市府爆職場霸凌 民政局長允諾調查

中央社／ 台北20日電

北市議員陳怡君今天指出，接獲多名民政局基層公務員陳情稱遭遇職場霸凌，包括惡意退公文、拍頭羞辱等，必須求診吃藥；台北市民政局長陳永德允諾，將對此案進行調查。

台北市議會今天進行民政部門質詢及答覆。民進黨籍市議員陳怡君指出，日前接獲多名民政局某科室基層公務人員陳情，稱他們不想因職場霸凌而要持續吃藥、看精神科，投訴單位科長相關霸凌情形。

陳怡君說，許多同單位的陳情人都紛紛表示，這名科長常堆積公文不處理，且簽公文還要看心情，若看下屬不順眼就拍頭羞辱，甚至更惡劣的還會退公文、退加班簽呈惡整下屬，一篇公文前前後後退達20次要求重寫，但令人傻眼的是最後放行簽呈竟為初版公文。

除此之外，就連準備要轉調離職者的辭呈，都被這名科長退回要求重寫，理由竟是「不可以寫科長的壞話」。

陳怡君表示，這個單位不到3年就走12個人，續留者幾乎都是靠求診精神科和吃抗憂鬱、抗焦慮的藥勉強撐下去；還有投訴者稱有已離職員工迄今還在求診心理諮商。

她提到，陳情人還指控這名科長不准下屬報加班，但自己卻大肆簽報加班費，科室公務員更擔心科長打考績全憑心情喜好，而非以工作能力為依據。

陳怡君要求，民政局應即刻儘速進行內部徹查和說明，且要有機制免除基層公務人員的恐懼，若確有其事應馬上調離這名科長，並做出公正處置，以立官箴。

陳永德現場允諾，將會針對此案進行調查。

加班費 北市 下屬

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