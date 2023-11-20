新北首日12人登記 小黨老市代投入全國最深藍選區

今天是正副總統、立法委員登記參選首日，新北藍綠參選人陸續完成登記，也有許多小黨、無黨籍人士投入。其中值得關注的是「全國最深藍」新北第11選區，中華婦女黨推參選人陳聖出戰，主打強化兩岸關係、爭取陸配權益，主打深藍路線情況下，為選區增添變數。

陳聖表示，國內台灣只有兩大黨，過去大家被教育要兩岸統一，如今國民黨一直被民進黨壓制，只敢講維持現狀，但現狀已經發生改變；今年又發生陸配「徐春鶯事件」，大陸同胞應該要有參政權，不該被歧視；尤其像是陸配跟外配取得中華民國身分的時間也不同，應該一視同仁。陳聖強調，自己不是只有國政議題，過去他曾擔任台北縣新店市第5屆、第6屆市民代表，深知地方民眾需求。

另，陪同新北第6選區立委參選人黃淑珍登記參選的司法改革黨副秘書長周光宇表示，台灣司法需要改革，但他們找了兩大黨及其他小黨，都沒有獲得回應，因此他們自立自強，將在全國提名10席區域立委參選人，以及10席以上不分區立委參選名單。

新北選委會統計，首日有12人完成登記，包含第2選區民眾黨李有宜、第3選區民進黨李坤城、第4選區民進黨吳秉叡、第5選區民進黨蘇巧慧、第6選區民進黨張宏陸及司法改革黨黃淑珍、第8選區國民黨張智倫及民進黨吳崢、第9選區國民黨林德福、第10選區無黨籍袁興、第11選區民進黨曾柏瑜及中華婦女黨陳聖。每人繳交保證金20萬元，得票數要達到該選舉區總選舉人數的十分之一，才能領回保證金。 正副總統、立法委員登記參選首日，國民黨立委林德福前來登記，與綠營團體登記時間錯開。記者李成蔭／攝影 正副總統、立法委員登記參選首日，民進黨團體造勢，參選人一起完成登記。記者李成蔭／攝影

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