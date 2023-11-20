快訊

台台併還沒併已嘗甜頭！ 台灣之星用戶「實測」驚喜1事：我有訊號了

北市民政局爆職場霸凌「拍頭羞辱退公文」 多名公務員求助：不想看精神科

新北首日12人登記 小黨老市代投入全國最深藍選區

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱／新北即時報導
中華婦女黨推參選人陳聖出戰「全國最深藍」新北第11選區。記者李成蔭／攝影
中華婦女黨推參選人陳聖出戰「全國最深藍」新北第11選區。記者李成蔭／攝影

今天是正副總統、立法委員登記參選首日，新北藍綠參選人陸續完成登記，也有許多小黨、無黨籍人士投入。其中值得關注的是「全國最深藍」新北第11選區，中華婦女黨推參選人陳聖出戰，主打強化兩岸關係、爭取陸配權益，主打深藍路線情況下，為選區增添變數。

陳聖表示，國內台灣只有兩大黨，過去大家被教育要兩岸統一，如今國民黨一直被民進黨壓制，只敢講維持現狀，但現狀已經發生改變；今年又發生陸配「徐春鶯事件」，大陸同胞應該要有參政權，不該被歧視；尤其像是陸配跟外配取得中華民國身分的時間也不同，應該一視同仁。陳聖強調，自己不是只有國政議題，過去他曾擔任台北縣新店市第5屆、第6屆市民代表，深知地方民眾需求。

另，陪同新北第6選區立委參選人黃淑珍登記參選的司法改革黨副秘書長周光宇表示，台灣司法需要改革，但他們找了兩大黨及其他小黨，都沒有獲得回應，因此他們自立自強，將在全國提名10席區域立委參選人，以及10席以上不分區立委參選名單。

新北選委會統計，首日有12人完成登記，包含第2選區民眾黨李有宜、第3選區民進黨李坤城、第4選區民進黨吳秉叡、第5選區民進黨蘇巧慧、第6選區民進黨張宏陸及司法改革黨黃淑珍、第8選區國民黨張智倫及民進黨吳崢、第9選區國民黨林德福、第10選區無黨籍袁興、第11選區民進黨曾柏瑜及中華婦女黨陳聖。每人繳交保證金20萬元，得票數要達到該選舉區總選舉人數的十分之一，才能領回保證金。

正副總統、立法委員登記參選首日，國民黨立委林德福前來登記，與綠營團體登記時間錯開。記者李成蔭／攝影
正副總統、立法委員登記參選首日，國民黨立委林德福前來登記，與綠營團體登記時間錯開。記者李成蔭／攝影
正副總統、立法委員登記參選首日，民進黨團體造勢，參選人一起完成登記。記者李成蔭／攝影
正副總統、立法委員登記參選首日，民進黨團體造勢，參選人一起完成登記。記者李成蔭／攝影

2024選舉 2024立委選舉 2024北北基立委 吳秉叡 蘇巧慧 張智倫 吳崢 李有宜 林德福 曾柏瑜

延伸閱讀

影／淡水庄子內溝溪頻傳惡臭 新北市府將加強清理及稽查

新北騎士遭砂石車輾過爆頭亡 肇事駕駛肇逃旋遭逮

綠營新北立委要拚全壘打 藍營嗆聲吹大牛、說大話

藍白合總統搞不定 新北小雞藍白合卡卡

相關新聞

國民黨不分區雲林張家「這兩人」排邊緣 蘇治芬這樣解讀

國民黨昨公布不分區立委名單，雲林女婿韓國瑜、雲林前立委張嘉郡、雲林縣工策會前總幹事許宇甄都在榜上，民進黨立委蘇治芬今表示...

台中第四選區選戰升溫！「萊豬進校」議題藍綠看板交鋒

總統、立委選舉今開始登記，選戰升溫，看板除宣傳候選人形象外，也成議題攻防戰場。台中國民黨籍立委參選人廖偉翔挑戰民進黨資深...

賴惠員拚連任今完成登記 爭取老農津貼提高至每月1萬元

立委選舉今天起登記，尋求連任的台南第一選區民進黨立委賴惠員今首日由丈夫張志仁完成登記，賴惠員表示，因在立法院為爭取老農津...

新北首日12人登記 小黨老市代投入全國最深藍選區

今天是正副總統、立法委員登記參選首日，新北藍綠參選人陸續完成登記，也有許多小黨、無黨籍人士投入。其中值得關注的是「全國最...

基隆立委參選登記鄭文婷拔頭籌 王醒之、林沛祥預告日期

基隆市立委民進黨參選人鄭文婷今由衛生福利部前部長陳時中等人陪同，前往選委會登記參選，鄭說，當選立委後絕對不會讓支持者失望...

賴蕭配成軍 台中綠營小雞立即換合體看板讚「最佳組合」

民進黨總統參選人賴清德今天下午宣布副手為駐美代表蕭美琴，台中立委參選人江肇國位於南區服務處立即換上賴蕭與自己三人合體的看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。