狼師母脫手托嬰中心更名 北市府：官網有備註提醒

台北市私幼男教保員涉性侵6女童。市議員洪婉臻今天指出，狼師曾現蹤其園長母親開設的另一家托嬰中心，近日脫手更名，質疑掛羊頭賣狗肉；社會局長姚淑文說，官網有備註原名。

台北市教育局日前表示，信義區某私立幼兒園狼師對6名女童的性侵與性騷擾行為屬實，除廢止該園許可，也罰該教師新台幣60萬元，不得再進入校園或補習班等擔任教職。

台北市議會下午進行民政部門質詢及答覆，民進黨台北市議員洪婉臻質詢表示，近期信義區爆發幼兒園長的兒子涉嫌性侵、猥褻6女童，震驚社會，且據悉被害人數還持續增加。

洪婉臻指出，這名涉案男教保員的母親除擔任幼兒園長外，也是另一家托嬰中心的負責人，有家長指稱常在托嬰中心看到這名狼師，不僅在幼兒園出現，也每天進出托嬰中心，深知如何規避監視器各個角度，2歲以下幼童難以表達遭遇何事，她詢問社會局有無看過監視器、掌握狀況和從嚴把關。

她還提到，相關系統顯示11月9日托嬰中心負責人仍為園長名字，但11月14日卻更換成新負責人名字（員工），質疑是實際更換還是轉為地下負責人，同時托嬰中心還改名字，社會局有無掌握此事和盡告知義務周知家長們，以及涉案狼師迄今有無進出托嬰中心。

洪婉臻指出，上述托嬰中心作法根本是「掛羊頭賣狗肉」，若中間有疏失、錯誤、隱瞞和說謊，最後誰要負責。

她說，案件幼兒園14支監視器只查扣到9支，雖然是幼兒園那邊的問題，但經查類似案件未依法提供影像者，社會局開罰每年僅有1件，數字這麼少，但陳情比例卻很高，希望北市府相關局處能同理心協助受害家長們。

姚淑文答詢表示，涉案男師在另一家托嬰中心也有兼職，知悉此案時，社會局就已看過所有相關監視器畫面，並掌握男師進出時間和在場內情形，所有畫面內容都移轉給地檢署處理、調查。

她說，針對托嬰中心部分是非常仔細、小心處理，也有主動聯繫、告知所有家長。

針對托嬰中心負責人異動一事，姚淑文說，園長將托嬰中心轉賣給旗下員工，於法無法拒絕民眾商業買賣行為，但已極盡所能，在社會局網站上有註明其原有名稱，意即提醒家長們注意。

面對議員質疑是否涉隱瞞和說謊。姚淑文當場表明「我們當然不會這樣子，我做了30年的性侵害保護工作，我比其他人更擔心、擔憂這件事情」，她說，因園長並非犯罪行為當事人，社會局才會在可工作範圍內上網公告此事。

姚淑文表示，目前仍持續在調查監視器畫面，且一直在做相關檢查，未來會強化整個調查、查緝和輔導工作。