影／淡水庄子內溝溪頻傳惡臭 新北市府將加強清理及稽查

流經新北淡水鬧區的庄子內溝溪近期在密集住宅區附近頻傳惡臭，引發居民不滿；民代建議，應再清查汙水接管情況，並思考因地制宜的稽查作為。新北水利局表示，將研議能否突破未納戶做接管；新北環保局則說，已請公所協助清理垃圾及雜草，並將在熱點架監視器監控。

淡水庄子內溝溪的最上游有台灣第一座自來水廠，歷史悠久，流域也經過淡水捷運站附近最鬧區英專路一帶，但近期卻頻傳惡臭。民眾反映，該溪流過往是許多水鳥小魚的小溪，如今卻充滿垃圾並散發惡臭，感覺是垃圾曝曬後的味道，情況已長達數年且持續惡化，不少鄰居都不滿。

新北市議員鄭宇恩表示，她接獲民眾陳情，趕緊召集相關單位會勘。她建議，水利局應針對未接管區域再次清查及盤點，看是否還有「可以接管但尚未接管」的區域；公所短期內也可先協助清除垃圾及護岸雜草，方便環保局來清查匯流入庄子內溝溪的管線；環保局也應思考除空拍外，有沒有船型拍攝或其他方式，可以做為因地制宜的稽查作為。

水利局回應，會勘發現是有民眾將垃圾丟包至溝渠，以及護岸有雜草需清理情形；該流域汙水接管率約75%，部分住戶因道路管線障礙或施工路徑用地取得問題無法解決而暫未接管，目前也正進一步清查及研議未納管戶現況是否有突破障礙完成接管的機會。

環保局表示，周遭無工業或畜牧產生的廢水，因尚有部分民生汙水經由側溝逕行排入，可能因此導致異味，目前已請公所派員協助清理雜草及垃圾，環保局也將持續派員前往溪內溯源清查，若有排放汙水者，將依法告發並限期改善。另外，也將瑜常被丟棄垃圾包或側溝有生活汙水排入的地點架設監視器監控，若有違規事實，一樣依法告發。