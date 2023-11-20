新北貢寮區封溪護漁有成 遠望坑溪增加16物種

新北市貢寮區長年進行封溪護漁措施，境內六大溪流及其支流都嚴禁以任何方式採補水產動物植物，也因此讓溪流生態及其周邊生態環境越來越豐富，其中遠望坑溪就增加了珍珠塘鱧、大口湯鯉等16項物種，在當地里長和護漁志工的合作下，讓生態環境越來越豐富永續發展，對此農業局也對護漁志工進行封溪護漁法規及資源保育教育課程，共同守護貢寮溪流生態。

貢寮區目前封溪範圍，榕樹溪、豬灶溪、坑內溪、遠望坑溪、枋腳溪流域、嶐嶐溪自興隆橋以上及嶐嶐溪主（支）流及其支流，嚴禁以任何方式採補水產動物植物，目前遠望坑溪就增加珍珠塘鱧、大口湯鯉、黑邊湯鯉、格紋島鱲、阿胡鰕虎、叉舌鰕虎等16項物種，成績相當不錯。封溪護漁志工人數，由貢寮區公所封溪護漁巡守隊組成，為當地熱愛家園、關懷居住環境之社區居民，共計60人。

在護漁志工的封溪護漁法規及資源保育教育課程，不少志工及里長都全程認真聽講，里長紛紛表示，感謝農業局安排的課程，讓我們知道現在溪流的生態有哪些，該如何進一步保護，還有相關法規等等，都是很有幫助的。

貢寮區區長柯建輝說，貢寮地區封溪護漁有成果，不少溪流的物種都回流，讓溪流及其周邊生態都很豐富，也成為另類觀光景點，也呼籲遊客來到貢寮，不要對溪流的物種進行任何採集捕撈行為，以免觸法，共同維護這得來不易的生態。