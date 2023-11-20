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汐止消防救災添戰力 新北市議員再爭取災勘車

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員白珮茹以建議款購置七人座的災情勘查車給汐止區社后分隊，協助老舊車輛汰舊換新，讓義消弟兄出勤更安全。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員白珮茹以建議款購置七人座的災情勘查車給汐止區社后分隊，協助老舊車輛汰舊換新，讓義消弟兄出勤更安全。 圖／觀天下有線電視提供

新北市議員白珮茹在上個月協助汐止區的秀峰消防分隊添購一台廂型救災車後，這個月再以建議款購置七人座的災情勘查車給汐止區社后分隊，協助老舊車輛汰舊換新，讓義消弟兄出勤更安全。

新北市消防第六大隊轄區很大，除了汐止還有金山萬里瑞芳貢寮等，包山又包海，義消出勤載送人員的災情勘查車很重要，而現有災情勘查車年份及妥善率已不堪使用，所以，這次新北市議員白珮茹再次以建議款購置全新的七人座災勘車，讓救災人員能快速抵達現場，並裝載所需救援裝備以執行搶救任務，啟用典禮上，由新北市政府消防局專門委員陳勝照回贈感謝狀及紀念品。

新北市消防第六大隊副大隊長洪土容表示，很感謝白珮茹議員爭取建議款購置災情勘查車，給予消防同仁最大的支持及鼓勵，該車輛將配置於社后消防分隊，有了這輛災情勘查車，能讓分隊的消防及義消同仁在執行各項任務能確保行車安全，並迅速將各式救援器材運送至第一線，相信社后消防分隊會善加利用，在救災、救護及宣導等各項任務上做得更好。

新北市議員白珮茹指出，這是今年爭取的第二台後勤車給地方的消防隊，災情勘查車主要是用在後勤的支援，在有各種災難的時候，可以第一時間載送不管是警消或義消到救災的現場，其實車輛更新己經爭取了好多年，終於在今年可以如願讓消防隊更換新的災情勘查車，汰換老舊的後勤車，提升救災效能跟安全。

白珮茹 議員

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