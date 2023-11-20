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車子碾過好吵 汐止長江街陳年舊溝蓋要更新

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區長江街老舊溝蓋破損不平整，新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，要求全面更新。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區長江街老舊溝蓋破損不平整，新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，要求全面更新。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區長江街一帶大部分都是傳統公寓，就連道路旁的水溝也己經幾十年，時間一久，老舊溝蓋破損不平整，只要有車子經過，就會發出刺耳的巨響，尤其晚上吵得居民不得安寧，所以，新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，要求全面更新。

江北里長謝祚敏說，感謝相關單位會勘，議員來關心，因為長江街57巷到79巷這一段的水溝蓋都老舊了，都是陳年舊水溝蓋，希望有經費的話能夠重新施作，因為，長江街不寬，車子在會車的時候都發出巨響，影響附近居民睡眠品質。

新北市議員廖先翔表示，長江街道路因為比較窄，在會車時常為了要閃車都會開的比較邊邊壓到水溝蓋上，但是溝蓋比較老舊，經過都會發出噪音，影響附近傳統公寓居民的作息，所以，邀請公所人員會勘，希望把傳統溝蓋改為一體成形的水溝蓋，車子壓過去就不會因為溝蓋鬆脫不平整而出現噪音，那因為今年公所經費己經用的差不多，會請公所明年儘快施作，改善居民的生活品質。

議員 公寓

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