質疑幼兒園政策常矯枉過正 南市議員：勿一竿子打翻船

台南市議員曾之婕今在市議會質詢時，指當社會發生虐童事件後，許多政策常會「矯枉過正」，如社會局要求幼兒園教室加裝監視器，讓幼教老師倍感壓力，以及教育局嚴格要求幼兒園評鑑，讓幼教老師不知所措。她建議市府相關局處應要通盤檢討，從旁輔導幼兒園，才能讓幼教老師在熱情地從事幼教工作，千萬不要「一竿子打翻一條船」。

曾之婕說，近期接獲許多幼教老師投訴，虐童事件發生後，社會團體常會過度關注，要求幼兒園裝設監視器，但這樣的決定卻讓幼教老師倍感壓力。她表示，某些幼教爭議事件發生後，少數媒體斷章取義，社會局提高監督強度，卻讓幼教老師造成壓力。

曾之婕認為，許多老師投入幼教，是抱持耐心跟愛心和溫柔的態度，單一事件發生，並不代表所有幼教老師。但社會局的高壓要求，已經造成幼教老師身心靈的壓力，也影響他們對孩子的熱情及教學的專業；她要求社會局不要「一竿子打翻一條船」，應該通盤檢討「幼兒園裝設監視器」議題。

她說，幼兒園現在是全方位發展，也辦了許多節日活動，但幼教老師為了評鑑，卻要花許多時間準備，包括平常上課日誌都要寫進去，希望教育局平日能從旁輔導，幫助幼教老師完成評鑑。

社會局回應，截至10月底全市私立托嬰中心、社區公共托育家園及公設民營托嬰中心有123家，都依衛福部頒布得管理辦法設置監視器，並依相關規定工作人員稽查時需抽查監視器，以確保若發生疑似嬰幼兒遭受不當對待案件，能用於還原事情真相及確保證據保存，以利責任歸屬。另基於托嬰中心人員及受托兒童隱私，查閱攝影資料以照顧爭議事件時段及南市府進行稽查為限。

社會局長盧禹璁說，社會局對市內托嬰中心加強抽查頻率，也特別指示同仁抽查時語氣要和善，避免造成托嬰中心人員的負擔與壓力。

教育局長鄭新輝回應，希望平時就能建立資料，如果接近評鑑時才去「做資料」就會增加負擔，但教育局會持續輔導各幼兒園落實園務經營管理。