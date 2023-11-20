蔣萬安直指悠遊卡興櫃6大缺失 藍綠齊轟前朝造假

台北市長蔣萬安今天赴議會報告悠遊卡興櫃案，指出誤導市府持股比例、疑規避監督等6大缺失，恐導致股價炒作、市府掌控力降低。藍綠議員齊轟前朝造假，先射箭再畫靶。

蔣萬安今天上午至議會進行專案報告，其中包含前市長柯文哲在看守期推動的悠遊卡公司興櫃案。調查報告指出6大缺失，首先是悠遊卡公司未按商業慣例提出興櫃的營運或財務計畫，其次則為建議書內容持股比例稱市府控制力達74%，其實只有38.43%，恐有誤導。

報告指出，第3點缺失為柯文哲任期內無法完成仍執意推動；第4點則是簽辦過程主計處已適度提醒，但仍予核可且未見理由，未能尊重專業；第5點缺失則是在休會期間函報議會，似有規避監督之嫌；第6點則指選舉結果確定後仍持續興櫃送件，不符政治倫理及慣例。

藍綠皆有議員質疑，興櫃目的不外乎募資、增加知名度以及為上市櫃做準備，但悠遊卡公司並未獲額外投資，知名度也不用再增加。

民進黨議員林延鳳質問悠遊卡公司董事長林志盈，悠遊卡公司有無上市上櫃打算。林志盈說，資金無需求，也沒有重大改變或併購，「應該是沒有」。

林延鳳批評，這是基於騙局的興櫃案，是先射箭再畫靶；國民黨議員柳采葳也問在場官員，是否好奇柯市府為何要推興櫃案。交通局長謝銘鴻表示，當初理解是為了外面的市場，但投資目的未達預期。

柳采葳追問，「是沒達預期，還是根本沒寫」；謝銘鴻回答，無論是財務計劃書或營運計劃書都沒有充分表達清楚。柳采葳直呼不合理，並說悠遊卡公司有公益性質，關乎學籍資料、消費習慣等，很多市民是信任市府才使用，柯市府卻在看守期對這項全民資產做出重大決定，背後是否有不可告人的利益。

民進黨議員顏若芳則批評，蔣市府提出的應對方案如關注民股異常增資、定期追蹤、與股東密切聯繫等「根本跟看盤師一樣」，不算積極作為；民進黨議員陳賢蔚說，調查報告用詞含糊，例如持股比例恐有「誤導」，那叫造假與欺騙，以及「似有」規避議會監督，但柯市府就是刻意不想讓議員知道，要求政風調查。

蔣萬安坦言，如果換成自己，不會在那個時間點批准興櫃，也會聽各局處意見；而報告清楚點出決策興櫃的過程倉促、不周延並列出缺失，但目前看起來沒有具體指出任何違法情事，除後續謹慎應對，也已請悠遊卡公司釐清未來願景並對外說明。

社會民主黨議員苗博雅則質疑，北市府對悠遊卡公司的掌控力下降至不到4成，形同讓金雞母跑走，蔣萬安報告卻一字未提誰該負責，市民投他是希望收拾前朝爛攤子，不是高高舉起、輕輕放下，要求蔣萬安提出究責名單。