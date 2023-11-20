悠遊卡興櫃案6缺失未見懲處 北市政風處：非交易無違法行為

台北市長蔣萬安今天赴議會進行專案報告，針對前市長柯文哲卸任前倉促拍板悠遊卡興櫃案點出6大缺失，不過卻沒提出是否有懲處或介入調查，議員顏若芳要求政風處應調查後來跟議會報告，但政風處回應，因為這個案子看起來本身不是交易，所以看起來沒有違法行為；議員苗博雅也要求，市府提供決策名單，讓大家知道誰才是凶手。

顏若芳表示，今天悠遊卡興櫃案報告提及6個缺失，其中一項提及柯市府建議書內容持股比例恐有誤導，建議書提及市府控制力達74%，直接及間接合計持股實為38.43%，高估控制力，政風處應介入調查，而且主計處也提到這樣倉促上路有疑慮，政風處卻沒調查「憑什麼沒有調查就說沒問題」，要求先介入調查，報告提供給議會。

苗博雅說，今天看到市府點出6大缺失，但卻沒有提出究責痛批「高高舉行，輕輕放下」，痛批錯誤政策比貪污更可怕，要求市府因提出完整的究責名單，否則大家沒辦法接受。

蔣萬安表示，今天報告寫得很清楚，前市府在決議過程有很多缺失，並擬定未來相應作為，但這是前任市府決策，苗博雅反問，「所以都甩鍋給柯文哲嗎」，要求蔣在總質詢前提供名單，讓大家知道誰才是凶手。