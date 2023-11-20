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蔣萬安也算青年？游淑慧轟青年局包山包海 每人只分150元
台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告青年局籌備進度，對於北市青年局將設立國際發展科、職涯資源科等，服務15至45歲年輕人相關事務，國民黨議員游淑慧表示，這件事有點瞎，她贊成台北市要成立青年局，但把服務客群定義為15到45歲，太包山包海了。蔣萬安回應，當初研考會規畫時，認為有些青年創業可能已經過了40歲，所以拉高到45歲，未來會來檢討。
蔣萬安今天赴議會專案報告，對於北市青年局籌組相關規畫，游淑慧質疑，台北市政府認為的「青年」也太不青年了，那少年、壯年、中年呢？第一，台北市青年局如果要服務15到45歲的市民，將近百萬人預算卻只有1億5千萬，那平均每位「青年」只分到150元，能做什麼？
游提到如果青年包括到45歲，那市長蔣萬安44歲，也變成青年局服務的「青年」，議員認為，國際青年的定義應該為15至24歲，中央勞動署的青年定義為15到29歲。青年局資源有限，應該要更明確業務方向。
蔣萬安回應，當初研考會規畫，認為有些青年創業都過了40歲，所以將年齡提高到45歲，不過議員認為，40歲以上還是可以在產發局業務內，不能為了一個新創，硬拉大青年局服務對象，顛覆大家對青年的認識，應該定位清楚，蔣萬安允諾，會來檢討。
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