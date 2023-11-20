遭柯文哲暗諷收錢...藍綠議員喊告 蔣萬安：政治語言不需理會

民眾黨總統參選人、台北市前市長柯文哲日前在造勢場合上稱台北市長蔣萬安現在都不公開晨會紀錄，自己以前都有公開因為沒收錢，疑暗指蔣拿錢，北市府日前也發聲明反擊，藍綠議員今天詢問蔣要不要提告，蔣萬安認為，「這種政治語言不需要回應，且已要求柯說明。」

洪健益表示，晨會沒有會議紀錄，就被柯文哲說拿錢，對市府開晨會很不公平，更對蔣萬安、李四川問「有沒有收錢？」，蔣回「當然沒有」，洪健益說，這種隨便信口開河的人，「你當律師你忍得下去」要求市府法務局研議一下要不要提告，「你不敢告就是你有鬼喔，雖然我相信你。」

游淑慧也說，柯文哲指控跟影射，不公開就是收錢，之前柯文哲也常罵民進黨貪污、墮落，如果民進黨要去提告柯文哲，蔣萬安也可以考慮提告，「不能亂講話民進黨應該做表率。」

蔣萬安回應，市府一周至少會開一次晨會、一次午餐會報，基本上就是各局處會報交通討論，但每個市府風格不同，現在政策拍板就是回到體制內市政會議決定，柯文哲也應說明清楚，之前市府也有要求。

至於應不應該提告，蔣萬安表示，不需要這種政治語言不需要回應已有要求柯說明。