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脫口秀酸議員是演員？何孟樺怒頒金嘴獎 蔣萬安：輕鬆一點

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
市長議員何孟樺今天頒發「金嘴獎最佳導演獎」給市長蔣萬安。圖/何孟樺辦公室提供
市長議員何孟樺今天頒發「金嘴獎最佳導演獎」給市長蔣萬安。圖/何孟樺辦公室提供

台北市長蔣萬安上周五赴國民黨立委候選人徐巧芯的競選活動，遭質疑演講時暗酸民進黨議員質詢是「脫口秀演員」？蔣萬安今天赴議會專案報告，議員何孟樺特別準備獎盃，頒發「金嘴獎最佳導演獎」給蔣萬安，痛批蔣萬安藐視議會、市政都在自導自演，並要求蔣萬安針對說議員是脫口秀演員一事道歉。

蔣萬安回應，當天說是脫口秀，議員可以輕鬆一點，每個議員都有質詢風格，也肯定何孟樺對市政關心、也為地方發聲。

不過何孟樺仍不滿，儘管蔣萬安是下班時間，要講什麼無法干涉，但不管是脫口秀或什麼，蔣萬安還是台北市長，針對蔣萬安說議員是演員，要求蔣萬安道歉，表示這已經嚴重影響府會關係、藐視議員的監督，不該是用這種態度面對，並要求秘書長李泰興也上台備詢。

對於議員要求蔣萬安道歉，蔣並沒有道歉，僅表示那就是一個脫口秀，議員也很清楚，那就是很輕鬆、幽默的方式，議員可以輕鬆一點，議員也都各自有質詢的風格。

何孟樺表示，金嘴獎的用意，就是要頒給蔣萬安這種一方面說重視府會關係，一方面又滿口胡說八道、藐視議會的政客，她說，蔣萬安就是「金嘴蔣，出口成章」，並希望他把獎盃擺在辦公室，以示警惕，未來要謹言慎行。

何孟樺說，脫口秀演員跟議員的職責相差甚遠，而議員的任務就是監督市政、鞭策市府，她過去也時常針對市政弊病要求市府改善，市府也的確有許多問題是在她提醒後才進行改善，卻被蔣萬安一竿子打成作秀，何孟樺也質問身兼台北市選委會主委的北市府秘書長李泰興「市長這樣說合適嗎」？

何孟樺指出，她對蔣萬安在下班時間幫忙輔選沒有意見，但上週五蔣萬安卻在輔選場合脫口而出「我喜歡的演員有王世堅、簡舒培、林延鳳、何孟樺」，她強調，政黨立場不同，本來就要互相辯論，但蔣萬安現在身為市長，卻公然批評台北市議員、嚴重藐視議會，應該道歉、檢討。

市長蔣萬安今天赴議會專案報告，議員何孟樺特別準備獎盃，頒發「金嘴獎最佳導演獎」給蔣萬安。記者林麗玉／攝影
市長蔣萬安今天赴議會專案報告，議員何孟樺特別準備獎盃，頒發「金嘴獎最佳導演獎」給蔣萬安。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 議員

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