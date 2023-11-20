大巨蛋測試賽打分數 蔣萬安：當然有及格 讓市民來評分

台北大巨蛋上周六測試賽，台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告，議員陳怡君、洪婉臻質詢大巨蛋測試議題，問蔣萬安打幾分？蔣說「當然有及格」，「我自己不打分數，當然還有進步空間，讓市民來評分」。

蔣萬安今天赴議會專案報告，議員陳怡君點出大巨蛋測試賽時，有民眾發現大巨蛋B1、B2地下停車場有非常多治安死角，沒有設置監視器，不僅若出入推擠發生意外、或有色狼，沒有監視器，根本拍攝不到任何影像；另，大巨蛋才剛測試大廳就有水痕、地下有一大灘水，許多民眾的頭被水滴到；還有大巨蛋散場時，許多YouBike騎士與散場民眾交織相當危險，儘管路邊有小告示要求自行車必須停下來用牽的，但還有有民眾不知情騎車。

議員洪婉臻也拿出大巨蛋測試賽當天廁所的影片，發現有三分之一廁所沒有水、還有的廁所洗手台水一直流，質疑有民眾滿手泡泡沒水可以洗，抱怨不斷，不過有的廁所水龍頭卻是水流不停，一直浪費水。還有民眾抱怨全場沒有自動販賣機，還有螢幕顯示中英文等問題，蔣萬安回應，都會請遠雄檢視改善。

蔣萬安回應，會要求遠雄即刻改善。至於YouBike與散場民眾交織問題，交通局長謝銘鴻表示，這部分的確有觀察到，未來自行車道會調整，會以行人優先，蔣萬安也說，都會要求遠雄全面檢視，要改善會要求改善。