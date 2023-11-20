蔣萬安報告悠遊卡興櫃案6大缺失 可能面臨股價炒作2問題

悠遊卡公司興櫃案，先前引爆市長蔣萬安與前市長柯文哲隔空互槓。北市府悠遊卡公司興櫃案調查報告近日已出爐，蔣萬安今天赴議會專案報告提出悠遊卡公司興櫃案六大缺失，包括籌畫過程未按商業慣例提出興櫃/上市櫃之營運或財務計畫；建議書內容持股比例恐有誤導；前董座任期內無法完成仍執意推動；未能尊重專業；似有規避議會監督之嫌；最後一任末期仍做重大決策不符政治倫理及慣例。

蔣萬安今天赴議會專案報告中指出，柯文哲卸任前去年9月29日，由柯文哲主持會議同意，悠遊卡可朝興櫃及上市的方向籌辦；去年12月6日簽奉市長核可，准予市府及北捷於111年先行辦理投控公司實物減資，換發取得悠遊卡公司股分，爾後年後補辦111年度預算，並由交通局已府函送議會報查。

對於悠遊卡公司興櫃案，未按商業慣例提出興櫃/上市櫃之營運或財務計畫，調查報告指出，當時悠遊卡公司資金尚允裕，也未說明籌資用途及策略合作具體內容。另外質疑柯市府建議書內容持股比例恐有誤導，建議書提及市府控制力達74%，直接及間接合計持股實為38.43%，高估控制力。

市府調查也發現，前董座陳亭如任期內無法完成仍執意推動，上市櫃將逾任期且無具體興櫃是由，仍限期完成，為尊重新任市長所代表的新民意。並認為未尊重專業，簽辦過程主計處已經適度提醒，仍予核可未見理由。

市府的報告也認為，柯任內推動的興櫃案似有規避議會監督之嫌，函報議會已為休會期間，未揭露減資換股的目的及後續興櫃規畫。

另外，不符合政治倫理及慣例，選舉結果確定後，仍持續興櫃送件程序，未恪遵看守政治立場。

至於蔣市府上任後，提出的兩大可能問題及後續因應提高管理效能，包括興櫃後股價被炒作風險，2.23%股分於市場上公開交易流通，應對方式將針對民股增資異常進行關注與因應。另外的問題就是市府掌控力備受挑戰，興櫃後董事維持9席，實施員工認股後，持股比例將被稀釋。會與股東密切聯繫與聯盟，確保股權穩定，市府政策支持，與民股共維穩健經營。