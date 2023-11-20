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青年局編制拍板 蔣萬安覓才

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

台北市長蔣萬安競選政見之一是成立「青年局」，市政會議拍板通過青年局組織編制，今天將赴議會專案報告青年局籌備進度。研考會主委俞振華表示，北市青年局設立國際發展科、職涯資源科等，服務15至45歲年輕人相關事務，如果議會審議順利，明年上半年可成立。

北市青年局人事編制預計50人，初期設立國際發展科、綜合規畫科，職涯資源科等，年預算規模約1.5至2億元，鎖定服務的15至45歲年輕人目前人數約95萬，比桃園、新北等縣市相對少，青年局業務主要考量年輕人流失多、失業率也相對高，希望透過專責局處提供青年人一站式服務。

市長蔣萬安也開始覓才，找青年局長人選，據了解，目前蔣萬安鎖定45歲以下、具國際發展專長人才，希望由有國際視野人才，帶領青年局發展相關業務。

俞振華表示，未來北市青年局業務，國際發展科將推動青年遊留學貸款、青年壯遊、打工換宿、國際實習等政策；職涯資源科則希望更主動媒合學生實習機會，以提升年輕人就業率；青年就業部分，則協助青年申請創業貸款、提供社宅青創戶，目前北市府也會盤點幾處青創基地，協助年輕人創業。

至於前市長柯文哲任內的北市青年事務委員會已在今年8月委員不再續聘、並解編，市府未來還是會成立府級的相關委員會，由外部委員、單位提案青年事務政策等。目前青年局的辦公廳舍也確定將設立在目前Y17青發中心。

青年 職涯

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