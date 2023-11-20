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糖廍土壤重金屬超標 議員憂中毒

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
台北市萬華區糖廍文化園區種植甘蔗土壤被檢測出重金屬超標，議員劉耀仁說，他已經參加20多年了，「每年都喝好幾杯甘蔗汁」。圖／北市府提供
台北市萬華區糖廍文化園區種植甘蔗土壤被檢測出重金屬超標，議員劉耀仁說，他已經參加20多年了，「每年都喝好幾杯甘蔗汁」。圖／北市府提供

北市萬華區糖廍文化園區從2007年起開放，每年都辦甘蔗季活動，參與民眾多，至今已邁入第24屆。不過有議員發現種植甘蔗的土壤今年被檢出重金屬超標，引發恐慌，怒批很多人「每年都喝好幾杯」、「重金屬都被喝下肚」。公園處回應，會協助換土。

北市府從2015年起推動「田園城市計畫」，鼓勵民眾在有限的都市空間，找尋可以綠化的公有閒置地點、建築屋頂、校園空間與任何社區角落，種植「可食性」植物，創造生態友善城市風景，將北市打造成一個綠色健康、教育、生活田園城市。

不過議員劉耀仁指出，位於萬華區的糖廍文化園區，今年種植甘蔗土壤經過XRF光譜儀快篩後發現，土壤竟重金屬超標，其中鉻超標1.96倍、銅4.65倍、鋅更超標10.69倍、砷超標1.58倍，該文化園區從2007年就開放至今，為何到現在才發現土壤內含有重金屬？

劉耀仁說，糖廍文化協會主辦的甘蔗季已邁入第24屆，他已參加22年，每年都喝好幾杯甘蔗汁，「你讓我喝了幾年含重金屬甘蔗汁？」更對著工務局長黃一平痛訴，「如果發現我出現噁心、嘔吐、發燒等症狀，就是中毒了」、「我最少吃了20年」；質疑當地土壤是否是公園復舊時所用泥土，要求市府應提改善作為。

萬華區和平里長吳淑芬表示，該活動已舉辦多年，如果檢驗結果真有汙染，市府應趕快處理，畢竟這活動已是萬華地區每年傳統，因此停辦很可惜，未來如果置換汙染土壤，也該定期檢驗，確認沒汙染再採收榨汁。

公園處長藍舒凢表示，會盡速將這土壤移除、覆蓋客土、並種植新植栽，由於土壤被篩出含重金屬，須先確定客土來源，受汙染土也不能隨便亂堆置，要移置到特定堆置場，春節前完成。

環保局表示，目前檢測只是快篩值，詳細數據已送實驗室檢核，報告預計這2周出爐，若確認有汙染情況，不管是原生土或客土，都會請公園處移除，環保局也會協助規畫輸送。

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